Pasión de mis pasiones…

Qué clima hay en nuestra ciudad estos días… llueve, se nubla, sale el sol, pareciera que el clima está de manera aleatoria. Así me he sentido estos días, como cambia el clima, cambian mis pensamientos.

La mayoría de las veces, decido con anticipación cuál es el tema que abordaré en mis columnas y cuál es el mensaje que quiero dejar. Sin embargo, hoy llegué seca a la redacción, con muchas ideas, pero sentía que no eran lo suficiente para tener un espacio en el periódico.

Así que empecé con mis demás actividades… ahí me encontraba, entre notas, expedientes, infografías y me di cuenta de qué era lo que quería escribirles: mi pasión de pasiones.

Esa que me ha llevado a hacer tantos sacrificios, movimientos en horarios y la lista sigue y sigue, 2,700 caracteres no me serían suficientes. Así que vámonos al grano, me encontraba haciendo mis labores y llegó el momento del silbatazo inicial.

Ahí me di cuenta de que en serio, aunque hayan días difíciles, estos son los días que me hacen no depender de una quincena… como dirían por ahí, donde me doy cuenta de que este trabajo es por amor al arte.

Aunque como todos, dependo del dinero para pagar las deudas de adultos. En serio pienso que no podría ser más feliz que siguiendo lo que me gusta: los deportes. ¿Y por qué dejar algo que te hace tanto bien?

Encuentro satisfacción en todas esas historias ocultas detrás de tantos atletas, de tantos deportes. Sacrificios que se esconden dentro y fuera del terreno de juego, eso en lo que se me pasan las horas laborales reglamentarios pero me hacen decir: Una historia más.

Bien dicen que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Así que no hay algo mejor que dejar que tu trabajo hable por ti mismo, los éxitos y reconocimientos llegan solos… pero cuando haces algo por amor y con vocación, es porque lo haces por ti.

Muchas veces me han dicho que qué es lo que le veo a estar medida en Deportes, he escuchado tantos comentarios que son los que me gustan recordar en estos momentos… desde que una mujer no pertenece a lo deportivo, hasta que es algo de admirarse.

A lo que quiero llegar con mi pasión de pasiones, es precisamente eso, encuentren eso que mueva cada fibra de su ser, todos los días de su vida. Les prometo que no lo verán como un trabajo en el futuro.

Siempre que siento que ha sido un día largo y pesado, aparecen notas y más notas que me inspiran a seguir buscando, informando y redactando. Haz eso, cuando encuentres tu pasión de pasiones, aférrate a ella y no la sueltes.

Estoy segura que justo eso que te vas imaginando mientras lees estas líneas, va a llegar, pero para eso tienes que trabajar. Planea y pierdas el paso, no te pierdas, así lograrás encontrar aquello que tan feliz te hace.