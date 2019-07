POR LA ESPIRAL: La Guardia Nacional: ¿Mezclar agua y aceite?

Cuando se pretende mezclar dos elementos de distintas densidades- agua y aceite-, lo único que se logra es licuofraccionar momentáneamente un liquido turbio que en minutos - por temperatura-, recobran su lugar, el aceite flota y el agua (H2o), el suyo en la base del recipiente.

Este fenómeno físico lo conocen hasta los niños de primaria, empero no los “ sabios” de la 4T, al intentar juntar a los miembros del Glorioso Ejército Mexicano, la Marina y, la Policía Federal, ahora bajo un solo mando denominado “Guardia Nacional”, creatura del Presidente Andrés Manuel López Obrador...

Además, los quieren igualar en reglas diferentes, modos de mando, tabla raza en salarios, etc., pues así, no baila la hija con el Señor, sin viáticos, durmiendo en barracas malolientes !!fuchi!!, por último ofendidos con el calificativo peyorativo de FIFIS, pues nooo, así no, que onda?

LA REBELION DE LOS REBELDES...

Estos policías “rebeldes con causa”, alegan que “ no son iguales”, pues han recibido capacitación para el desempeño de sus funciones, con Maestros provenientes de varios países, incluso muchos de estos policías con profesiones universitarias, además conduciendo vehículos equipados con tecnología de punta, se comunican con claves internacionales, tienen conocimientos en Leyes Civiles, o sea, un sin número de diferencias como el salario general de 70 mil pesos mensuales, cuando un soldado gana apenas 18 mil pesos...esto sin meter en la cuenta la gendarmería goza con gastos médicos mayores, prestaciones sociales, vacaciones, bonos semestrales, canasta básica “nohoch”, vales de gasolina, prestamos para vivienda, o sea, conquistas laborales, que gobiernos anteriores designaban por la utilidad y el rendimiento en su trabajo en áreas sustantivas.

El pasado miércoles, al filo de 7:32 horas, inicio un paro técnico de protesta aludiendo que les han llenado el “buche de piedritas”, cuando el presi López, en su mañanera palaciega los tildo de corruptos, un organismo podrido que desempeñaba funciones no acordes con sus atribuciones, etc., dichos escuchados por sus lideres que los lanzó a la calle cerrando avenidas vitales en diferentes puntos de la CDMX, así como tomando el centro de mando general y obligando al Secretario Durazo a mandar un mensaje de reconciliación, ofertando lo propio y más. Nada calmó los ánimos, se rompió la plática en la mesa de acuerdos y los boqueos se multiplicaron...

Lo que sigue esta por verse, pone en aprietos al gobierno de México pues todo viaja en forma instantánea hacia el vecino país del Norte hasta oficina oval del presidente Trump que seguro algo twitteará. Esperemos. DHM/NEWS...