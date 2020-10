Oportunista llaman a Lili Campos

En las últimas semanas la legisladora panista por Solidaridad, Lili Campos Miranda se ha desatado en sus aspiraciones a gobernar el municipio. La panista no se ha puesto límite alguno en sus gastos y derroches; por el contrario a manos llenas dilapida recursos en su loca aspiración por ser candidata en el 2021.

Pese haber ofrecido un informe virtual, gastó miles de pesos en propaganda, camisetas y promoción de un evento que solo fue visto por unos cuantos. Las criticas por su derroche sucedieron una tras otra en las redes sociales, acusándola de oportunista.

Pero la panista, se dice ya favorecida por el dedo divino y asegura en cafés y mentideros político de Playa del Carmen que ella es la buena para la presidencia municipal y, afirma también que quienes hoy la critican se acordarán de ella cuando esté en el poder.

La ambición de la panista va más allá. Se colgó del trabajo emprendido por un grupo de ciudadanos de la cabecera municipal, quienes colocaron plantas de plátano en los baches de la ciudad para llamar la atención de la edil Laura Beristáin Navarrete y que les reparen sus calles.

La respuesta fue inmediata…”oportunista, no utilice mi trabajo y a mi persona para sus ambiciones políticas”, le escribió uno de los aludidos quien además le espetó, no ser comparsa de nadie y, la llamó a hacer trabajo a favor de los solidarenses…”pues hasta ahora -le dijo-, no ha hecho nada a favor de Quintana Roo”.

En otro punto…La lista de aviadores detectada en el Congreso del Estado aún no se da a conocer. De hecho, hay quienes dicen que es fantasiosa, inventada por el verdecologista Gustavo Miranda García para desviar la atención por los pobres resultados de su gestión en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), pero ayer ya le pusieron el cascabel al gato y se exigió se recuperen estos recursos.

El legislador del Movimiento Ciudadano (MC), José Luis “Chanito” Toledo Medina, dijo que por ser la quintana fuerza política del Estado y, con representación en el Legislativo, no les dan acceso a la información de los aviadores pero exigió que por moralidad, los beneficiados devuelvan el dinero para hacerlo llegar a quienes hoy están en problemas a causa del Covid-19…hasta ahora, todos guardan silencio.

Punto final…Quedó lista la lista…me refiero al calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias estatales que acudirán ante los diputados locales, como parte de la glosa del IV informe de gobierno. La pasarela inicia el lunes 26 de octubre y concluye el próximo 16 de noviembre. A esperar a ver que más dicen los funcionarios estatales.