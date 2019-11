Ofertas del Buen Fin ¡Aprovéchalas al 100!

Ahorra lo que más puedas en este buen fin.

Como te he comentado en anteriores columnas, cuando se acerca una fecha festiva o importante donde uno tiene que hacer compras, siempre es bueno que compares antes de comprar.

Esta regla aplica para las compras del buen fin, cuando vayas la siguiente vez al súper, puedes analizar los precios que tienen los productos que tanto has esperado comprar para estas fechas dónde en teoría, tendrían que ser más baratos.

Comparar antes de comprar es una frase que siempre debes llevar.

Por ejemplo, Paty desea comprarse un sillón nuevo, en su próxima compra, sugiero que verifique y compare precios, tanto en sillones como en tiendas, ahora es más fácil ya que puede verificar precios en los portales web de las tiendas.

Es el momento de que Paty tenga previsto su gasto aproximado del sillón, y tal vez de otras cosas que verá y querrá. Si el sillón que quiere comprar Paty es necesario que compre, puede comprar uno en el que no afecte sus estabilidad financiera.La depreciación del producto

Lee las letras chiquitas de la cláusula.

Por ejemplo, si Paty tuviera que comprar una computadora, es más complicado ya que la tecnología se deprecia rápidamente y cuando la termine de pagar, estará obsoleta.

Por cierto, ese es otro punto importante, los meses sin intereses. Usualmente en el buen fin lo realizan más que el descuento en los productos, pero ojo, eso no significa que sea una buena compra. A veces es mejor comprar en efectivo sin pagos mensuales o semanales ya que podríamos caer en el error de comprar muchas cosas que aparentemente son gastos pequeños y terminaríamos ahogándonos en deudas.

Según la encuesta realizada en el 2018 por Deloitte llamada El Buen Fin 2018 y la experiencia de los consumidores, el 23% compró su producto porque lo vió y le gustó… ¿es en serio?

Por favor, lee las letras chiquitas, siempre, en todas las cláusulas, es súper importante.

CONDUSEF recomienda seguirlos en redes sociales y me parece excelente ya que actualmente salen posts actualizados en redes sociales más que en la página web.

Recuerda prevenirte ahorrando antes de cada evento como este.

¿Ahorraste?

Si no lo hiciste, te recomiendo que no compres o lo hagas de una manera limitada. Según una encuesta realizada en el 2018 por Deloitte llamada El Buen Fin 2018 y la experiencia de los consumidores, preguntaron a un segmento por qué no compraron y la respuesta en un 24% fue porque no tenían dinero a pesar que el 98% afirmó haber obtenido una oferta, promoción o descuento. Así que preveé antes de comprar.

En el mismo sondeo, el 28% dijo haber ahorrado aproximadamente un 30% en su compra del buen fin, así que con esta lógica, te recomiendo una vez que hayas comparado los precios, que te fijes la meta de que si no ahorras ese 30%, no lo compres.

Siguiendo con el análisis de esta encuesta, un 22.5% prefirió comprar ropa, mientras un 20.5% compró artículos electrónicos y un 12% enseres electrodomésticos. Así que, antes de comprar, como siempre te he recomendado, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente necesitas comprar ropa?

Con estos sencillos tips, te aseguro ahorrarás lo que te propones en este buen fin como Paty seguramente lo hará.