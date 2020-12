Observatorio Cinco: Lo he visto muchas veces ya...

Ese lugar cuyo nombre hacia referencia a una fruta no existe ya. Ese en que yo disfrutaba unas bebidas al salir del trabajo, dónde llegué a estudiar alemán, a leer a García Marques, ya no está.

Cómo lo hemos visto una y otra vez, como por ejemplo en Volver Al Futuro, algún acontecimiento corto la línea del tiempo provocando dos realidades alternas.

En la que estamos existe un local medio vacío con empleados peinados con redecilla, con careta sobrepuesta, y cubre bocas fuera de su lugar a la menor provocación.

Este lugar tiene pocas mesas y se ampara con un cartel que advierte que su giro principal es el de proveer alimentos, y sin ellos no se puede vender alcohol.

Y a pesar de todo se ostenta como sobreviviente de la crisis. Otros locales de la cuadra ya se rindieron y están abandonados, cómo ese restaurant donde cada noche el saxofonista deleitaba a los comensales que cenaban y a algun otro transeúnte, con sus graves notas.

Ahora están oscuros y grafiteados, como el vecindario dónde vivía Marty Mc Fly después de que Biff usó la maquina del tiempo para su beneficio.

Algunas cuadras no parecen seguras de cruzar. Mejor el camellón, cerca de donde está la torreta de Policía de Guadalajara...Si tan sólo no estuviera para guardar las apariencias, con sus luces destellando pero nadie dentro.

Y el peloncito, mi viene-viene casi de confianza? Me conformaba con darle unas monedas cada vez que lo veia en los lugares de estacionamiento frente al banco, a cambio de que no le hiciera daño a mi coche, no se si lo llegara a proteger...

Parece que el no sobrevivió, al menos no haciendo lo de siempre. Tal vez tuvo que irse a otro lugar a hacer otra cosa. Me hacia platica en el lapso que prendía mi coche, cambiaba el semáforo y ponía las monedas en su mano.

Tal vez sólo por hacer conversación: Me venden una caribe como del año de tu coche...., o consejos: ‘ira chino, esta muy padre tu porta-celular pero no lo uses por aqui, si en pleno día.....

Los skatos que practicaban en el camellón ya no están. Y el desfile de gente que pasaba mientras estaba uno sentado en la mesa de terraza, ha disminuido considerablemente.

Antes se podía ver parejas, que paseaban a sus perros, y vendedores de toda clase de cosas como el que vende cascos con dos porta cervezas arriba, o incluso el de la maquina de toques, resonando los electrodos como campanas tubulares por si hay algún interesado...

A unos cuadras, lo que antes era el monumento a los Niños Héroes se llama ahora la “Glorieta de los y las desaparecido(a)s”. Las mantas se acumulan con fotos y rótulos de “ Lo has visto?”...

En la línea de tiempo actual estamos confinados, así que lo que único que me queda es sentarme en la sala, destapar mi cerveza y visualizar aquel lugar que existe en otra línea temporal, dónde el ambiente no decae, dónde la banqueta es un desfile de personajes diversos y multicolores. Todos caminan a su paso , dirigiéndose al lugar donde tienen que estar. Algunos regresan agotados y al ser deslumbrados por las luces de colores y la música, deciden hacer una escala para tomar algo refrescante antes de continuar la jornada a casa.

Como todos sabemos, ya lo dijo el Doc Brown, el inicio de una línea temporal paralela es causado sólo por un acontecimiento de proporciones cósmicas que podría llegar a causar una paradoja temporal y destruir el universo.

¿Me pegunto quién habrá provocado esta locura: un virus que lleva millones de muertos ?...y ¿quién dicen que llegó a ser nuestro presidente?