Observatorio Cinco

En 1927, el cineasta expresionista alemán Fritz Leiber, nos dio a conocer su obra Metropolis. Una película muda, que se considera perteneciente al genero de ciencia-ficción.

(Nada que ver con la ciudad dónde vive Superman)

Con guión de Thea Von Harbou, basado en la novela del mismo nombre.

El mundo de Metrópolis es una utopia: La ciudad llena de rascacielos iluminados, con vehículos voladores, tiene terrazas y jardines dónde la gente de las clases privilegiadas puede ejercitarse y pasar el rato. El dirigente de la ciudad la contempla satisfecho desde su oficina en el edificio más grande; La Torre de Babel.

Pero para que la ciudad pueda funcionar como un reloj, tiene que existir una ciudad subterránea dónde obreros que hacen funcionar la inmensa maquinaria que es Metropolis tienen que trabajar turnos inhumanos. El director nos muestra una escena (visión del hijo del dirigente/presidente de la ciudad, Freder) con la imagen de la ciudad engullendo hordas de obreros (vestidos de negro) sin que pueda saciarse.

Los obreros caminan con la cabeza baja y cumplen sus turnos completamente agotados.

Este mundo subterráneo es desconocido para la mayoría de los que viven en los rascacielos, incluyendo a Freder el hijo del dirigente, que casualmente conoce a María hablando a un grupo de personas.Ella predica que llegará un líder que unificará ambos mundos de la ciudad.

Cómo es de imaginarse, se enamora de ella, aunque al principio no puede creer las cosas que ella cuenta sobre el mundo subterráneo hasta que lo ve con sus propios ojos. Le toca ver como un obrero colapsa de agotamiento frente a una maquina que es como un conmutador de energía, y él tiene que tomar su lugar para evitar que la maquina se sobrecargue, así que toma las manecillas y empieza a dirigir energía hacia cada punto donde es requerida, y lo hace por horas hasta que no puede más y es relevado...

En cierto momento, el dirigente visita al científico Rotwan, que además de la clásica apariencia de inventor loco, posee una mano mecánica. (Acaso como la de Luke Skywalker?)

La mas reciente creación de Rotwan es un robot humanoide dorado. Probablemente uno de los primeros en la historia del cine. (Le ven el parecido a C3PO?) Podría ser algo así como su tatarabuela.

Además una vez conectado a una maquina con un humano en el otro extremo, puede convertirse en una copia de la persona. Pura ciencia de Rotwan.

Una vez teniendo una copia de Maria dispuesta a obedecer la ordenes del máximo dirigente, la lucha comienza... Hasta aquí los spoilers...

La película de Metrópolis ha sido la inspiración de algunos videos musicales que compartieron la visión en Blanco y Negro del director:

1.- Radio Ga-Ga. Queen

Todas las imágenes del video son inspiradas en la película. Podríamos decir que la acción del video transcurre en Metropolis. Vemos a Freddie Mercury manipular un conmutador de energía, montar un vehículo volador para viajar entre los rascacielos, incluso al robot con el rostro de Mercury. Y al final un letrero que dice “Gracias a Metropolis”.

2.- Express Yourself. Madonna.

Vemos como Madonna vive en el mundo de los privilegiados mientras que el que será su pareja vive en la ciudad subterránea como un obrero más. El vinculo entre los dos será un gato que viaja entre ambos mundos.

3.- El 7 de Septiembre. Mecano.

En varias tomas vemos a los abrumados obreros cumpliendo con sus turnos, entrando y saliendo de los elevadores que llevan a la maquinaria subterránea en la que tienen que trabajar mientras que la voz de Ana Torroja nos deleita con una canción melancólica pero romántica.

4.- Una mención especial para Metrópolis, el manga, por Osamu Tezuka quien siendo niño se inspiró en un cartel de la película de Lang para imaginar su propia versión con personajes similares.

En 1983 el productor Giorgio Moroder sacó una banda sonora para la película con interpretaciones de estrellas del Rock como Freddie Mercury (Love Kills), Bonnie Tyler (Here she comes), Pat Benatar, Loverboy, Adam Ant, entre otros. Esta banda sonora se produjo en formato LP pero sobre todo se uso como fondo para exhibir la película restaurada en los cines durante los 80 (recordemos que era muda). Algunas escenas se colorearon para hacerlas más atractivas de sepia o de algún color primario como si alguien hubiera puesto papel celofán de colores sobre el proyector.

Pero la versión más completa de Metrópolis es la que proviene de los negativos que se encontraron en Buenos Aires en 2008. Eso junto con la música original escrita por el compositor Gottfried Huppertz nos da una imagen mas clara de la creación original de Fritz Lieber. La historia de dos clases sociales opuestas que al final serán unidas por un acontecimiento.

La nueva versión restaurada se estrenó en el Festival de Berlín, en 2010 y ha sido reestrenada muchas veces desde entonces.

“Gracias a Metrópolis”