¡Nunca te vayas sin decir: te quiero!

El baúl de los recuerdos por Lucía Cruz

últimamente mis días son un sube y baja de emociones, cuando creo que las cosas no pueden ir mejor, siguen lloviendo las buenas noticias. Por años, siempre he creído que cuando una parte de tu vida va bien, en algún momento, otra colapsará… siempre me convenzo de que son ideas mías, pero las estadísticas cotidianas, podrían confirmarlo.

Hoy, una vez más, recibí una noticia que me daría la razón acerca de esta teoría. Honestamente, siempre defiendo que soy de esas personas a las que no les gustan demostrar sus sentimientos y con el tiempo, me doy cuenta que no es así, me encariño y confío en la gente demasiado rápido. ¡Eso sí! El sensor no me falla, cuando una persona no me da buena espina, sé que es por algo.

Sin embargo, las personas que han logrado sacar el lado más cursi de mi ser, a veces ni se dan cuenta ¡já! Creo que se debe a mi rara forma de mostrarlo. Pero soy de esas personas que defiende a capa y espada a sus seres queridos, siempre, aunque no lo diga todo el tiempo, considero que las acciones valen más que las palabras, pero nunca está de más escuchar un gran y sincero “te quiero”.

Retomando el tema de la noticia de hoy, alguien recibió una enorme, que estoy segura vendrá acompañada de grandes éxitos. Desde el primer momento supe que era lo mejor, es un gran paso y no todos están dispuestos a salir de su zona de confort y aventurarse a nuevos horizontes.

¿Pero por qué entonces al principio fue una mala noticia? Porque esto implicaría grandes cambios que nos toman por sorpresa, me encantan los cambios, pero significaría cambios en nuestro grupo de amigos, pero me di cuenta que esto es lo menos, todo cambio es para bien, hay que verle el lado positivo a las cosas y alegrarnos… al final del día, si una amistad es real, ¿qué o quién podría romperla?.

Al final del día, me doy cuenta que esta es otra gran oportunidad para darle un abrazo a las personas que amo, sólo porque me nace. De estar en contacto con quienes no lo he hecho tan seguido. De nunca dejar al aire un “te quiero”, incluso un “te amo”, porque no hay mejor sensación que saber que estás donde se te quiere y donde quieres.

Así que no me queda más, que alegrarme por otro gran suceso. Por darme cuenta que uno tiene a apoderarse de los cambios y hacerlos suyos, para que ellos no nos hagan presos de su sistema. De valorar a las personas cuando las tenemos cerca y no dan por sentado nuestras relaciones cotidianas. Así que por si no ha quedado lo suficientemente claro, ¡los amo infinitamente!