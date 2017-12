No se venden, sólo se alquilan. El mejor chiste

Recopilación de comentarios críticos, irónicos

"La Verdad no se vende. Contrario a lo que publica el periódico estadounidense, The New York Times, esta casa editorial ha sido reconocida por su compromiso con la democracia y la libertad de expresión”. Frase repetida hasta el cansancio por el diario El Universal.



Este día mis queridos tres lectores les traigo una selecta recopilación de comentarios críticos, irónicos y aunque –lo juro- in tenté rescatar uno solo a favor de El Universal, no lo hubo. Ni una sola expresión de apoyo, ni un comentario a favor del periódico, pero sí una ráfaga de críticas que no tienen desperdicio.



Lo primero que aparece es una imagen de octubre de 1968. La envía THE KING OF THE NORTH. Su titular dice “Tlatelolco. Campo de Batalla” así calificó el rotativo la matanza de estudiantes ordenada desde el poder por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.



Sigamos, “Si no fuera trágico me reiría de su editorial que parece un chiste. No sacaron una sola nota sobre el desvío de dinero en Chihuahua para el PRI orquestado por Beltrones. Eso desmiente su supuesto compromiso con la democracia”: Ciudadano Cero.



Otra joya: México vs PRI escribe en respuesta a @El_Universal_Mx: Con 36 mil millones de pesos al año, los #RataPriistas compran a cualquier chayotero. Pagan hasta dos millones de pesos para que los famosos les twitteen halagos. En 2018 los sacaremos del gobierno ya basta #FelizMartes #PRI #dolar #PuebloRevientaYa

“En respuesta a @El_Universal_Mx si tú, qué nosotros digamos que son unos chayoteros del poder no hay pedo pero qué extranjeros te digan que te venden al mejor postor hay si ya cala”, tuiteó @Manzan77.



Del usuario MASIOSARE en respuesta a @El_Universal_Mx: Claro que si, se están curando en salud, por lo menos en el estado de Querétaro las noticias van muy distante a lo que pasa en realidad, uno como habitante queretano vive cosas que los medios no publican así que no digan que los gobiernos no gastan dinero en ese tema.



Concluyo recordando al filósofo Epicteto de Frigia ( 55-135 ) “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.