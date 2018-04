No quiero vivir con temor al acoso

Debo confesarles que los últimos días he vivido en mi burbuja de enfermedad… en parte ha sido porque tampoco tengo internet o cable, así que me entero de muy poco de lo que pasa en el mundo cuando estoy en mi casa.

Sin embargo, en el trabajo siempre me mantengo informada. Desde anoche me comentaron que una reportera fue agredida mientras se encontraba en vivo, agredieron su persona e integridad como mujer y periodista.

Un aficionado se plantó detrás de ella, invadiendo su espacio personal y ella se defendió agarrándolo a microfonazos y las cámaras captaron todo. Hasta ese momento, creí que era lo peor que podían ver mis ojos, pero no, faltaba más.

Me metí al tweet donde la periodista habla de lo acontecido y los comentarios me parecen lamentables. ¿Cómo podemos estar tan avanzados en tecnología y permanecer tan atrasados en mentalidad?

Cuando una mujer sufre acoso, lo primero que la gente dice es que seguro iba mal vestida, culpan a su maquillaje, si traía tacones, su corte y color de cabello, etc. Culpan a la mujer y jamás al agresor, porque siempre es culpa de una mujer que la acosen.

¡Pues no! Nunca es culpa de una mujer (o un hombre), que te acosen… A la periodista en cuestión le escribieron cosas lamentables: que ni siquiera estaba tan buena, que era una exagerada, hasta defendieron al agresor diciendo que tenía tanta panza que eso no se considera acoso.

Señoras y señores, si alguien los toca sin su consentimiento, están invadiendo su espacio y perdón, pero yo sí lo considero una agresión. No dramaticemos, todos sabemos identificar cuando alguien nos agarra o nos habla con otras intenciones.

No defendamos ni digamos que esto es normal y que siempre estaremos expuestos a esto, lamentablemente sí lo estamos, pero me niego a vivir en un país donde nos resignemos a ver el acoso como el pan de cada día.

No eres tú, no es lo que traías puesto. Es la sociedad que normaliza estos actos, que creo estamos a tiempo de erradicar. Si no hacemos algo, mañana podría ser tu mamá, tu primito… o podrías ser tú, sin importar si eres hombre o mujer y te apuesto, que entonces no te vas reír del asunto.

-Twitter e Instagram: @lucruzc