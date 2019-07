¡No mires eso, es para adultos!

Desde muy pequeña, recuerdo las escenas de las telenovelas en donde los actores se besaban hasta terminarse la saliva, uno del otro… “Míralo, míralo, ¡váyase a jugar!” o el famoso ¡No mires eso, es para adultos!, eso nos decía mi mamá cuando las escenas eran “fuertes”. Era un momento muy candente y obvio llama la atención.

Todo eso proviene de nuestros antecesores, porque m­i madre una vez me contó que mi abuelo les inculcó el pudor y el respeto, por lo que un beso en telenovelas era motivo de morbo para los niños, pero ahora ¡Los tiempos han cambiado! Bueno, aunque dicen que las que cambian son las personas.

Es increíble escuchar a las niñas de secundaria hablar de sexo, posiciones sexuales, tamaños; a los niños los escucharás por ego o simplemente porque quieren presumir, por ejemplo cuando dicen “me tire a esta morra y está bien buena”. Entonces es cuando me pregunto ¿qué onda con el pudor?

A la edad de 12-15 años el cuerpo aún no está “del todo” maduro como para comenzar una vida sexual activa, que tú te sientas capaz de hacerlo es muy diferente, pero antes de cometer algo de lo que te puedas arrepentir mejor piénsalo, porque si, en esta sociedad; hablar de sexo es muy fácil lo difícil es tomar medidas y pensar que si no actúas con responsabilidad pueden haber riesgos, para ti hablar de estos temas podría ser de lo más normal sin llegar a serlo.

México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente a nivel mundial.

Ir a la farmacia por condón no es sinónimo de pena, al contrario es sinónimo de prudencia, porque justo ahí es en donde demuestras lo consciente que eres. La protección para el hombre o la mujer es de suma importancia, ya que previene de las “bendiciones” y también de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual.

Si tienes sexo con una persona y no utilizas algún método anticonceptivo, para cuidarte o cuidar a tu pareja, créeme que no te salvas de un típico ¡No me ha bajado! Y bueno, ¿Qué esperabas? ¿Qué las gotas de lluvia sean de chocolate? ¡Para nada! Eso era parte de tu infancia, creciste, desarrollaste y elegiste actuar; y claro, como lo establece Isaac Newton en su tercera ley: “Toda acción tiene su reacción”.

