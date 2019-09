¡No des el grito de miedo en estas fiestas patrias!

¿Recuerdas la reglas del 50%, 30%, 20%? pues dentro del 20% puedes tener el gasto para estos casos, incluso los puedes reducir al 10%. Ten este presupuesto para considerarlo en este evento y no te excedas del mismo. Recuerda que los precios en cada celebración, llámese día del amor y la amistad, día de las madres, navidad, entre otros.

Subirá el precio por temporada y por eso te recomiendo compres antes del día. Si quieres ir a un restaurante o bar, anota bien la cuenta que lleves y pide comprobante ya que este tipo de ocasiones se presentan fraudes, trata de no usar plástico y llevar la cantidad destinada a esta celebración ya que por la euforia te puedes exceder.

¿Quieres celebrarla? Realiza una noche mexicana en tu casa y que sea “de traje” o puedes hacer una taquiza y buñuelos ya que son lo más económico de hacer. Usualmente en la presidencia municipal realiza eventos gratuitos a los que puedes ir, generalmente las realizan en plazas públicas. También te ahorrarás mucho.

Debo recalcar que para este tipo de eventos no uses tu tarjeta de crédito o débito. Si festejas el grito disfrazándote de algo, te tengo un tip, compra un paliacate rojo en alguna tienda de telas, te costará $10 y lo puedes usar como blusa o corbatín y un pantalón verde o blanco o compra franela, y puedes hacerte un sarape que después puedes utilizar de trapo o trapeador.

Si quieres ahorrar en la decoración de tu hogar, cena o fiesta, compra papel china y córtala tu mismo o has unos bonitos manteles con ellos, después los puedes usar para forrar libretas o los puedes reciclar para navidad.

Antes de comprar disfraces o decoración para tu hogar, piensa: ¿Lo puedo reciclar para otro evento o lo usaré una sola vez? si la respuesta es la segunda, no lo compres. Y, ¿Lo necesito? si la respuesta es no, no lo compres.

¡Felices fiestas patrias!

De acuerdo con un sondeo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor sobre los hábitos de consumo en esta fiesta, 68% de los mexicanos celebran el 15 de septiembre en familia.

Los Millennials mexicanos, jóvenes de 18 a 29 años representados en este sondeo, gastarán hasta 1,000 pesos para celebrar el 15 de septiembre, indica la firma en un comunicado, según un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo.