No den por muerto al PRD

El tribunazo por Benito Pérez

“La lealtad no se puede imprimir. No puede ser producida en una línea de montaje, porque su origen está en el corazón humano, el centro del respeto a uno mismo y de la dignidad humana. Es una fuerza que existe sólo cuando se dan las condiciones exactas y es una fuerza muy sensible a la traición”. Maurice Franks.

Rafael Esquivel Lemus fue electo ayer como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en sustitución de Carlos Montalbán Colón.

El proceso de selección se llevó a cabo en el salón Hacienda ubicado en la avenida Chichén Itzá de la ciudad de Cancún y fue dinámico como pocos, entre las 11:00 y las 13:30 horas, se habían desahogado la totalidad de la agenda del día.

Durante el ejercicio democrático, llamaron la atención dos cosas: primera, la renuncia de por lo menos cuatro personajes en cargos internos, irrelevantes para el motivo de esta columna.

Pero el segundo tiene que ver con el futuro del partido en el estado y aquí sobresale el comentario del nuevo presidente del Comité Estatal, Rafael Esquivel Lemus quien llamó a ponderar la comunicación humana en su trabajo con las bases.

Dijo que ya empezó a recorrer la entidad con el fin de conocer de primera mano el sentir de los perredistas que mantienen una férrea fidelidad al partido y sobre todo a evitar dialogos entablados a través del WhatsApp.

El nuevo líder del PRD se encuentra con un escenario difícil en que las decisiones tomadas en la dirigencia nacional envían una señal a las bases, y no es precisamente positiva.

Al final, volver a dibujar el futuro del PRD estará en las bases, y en las dirigencias de algunos estados como Quintana Roo, porque la lealtad que gran parte de sus filas rinden a los fundamentos del partido siguen tan vigentes como el primer día que fueron creados.

El escritor Maurice Franks tiene razón cuando cita “La lealtad no se puede imprimir. No puede ser producida en una línea de montaje porque su origen está en el corazón humano”.