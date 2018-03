No aprendemos, o no queremos hacerlo

Pedro Zapata/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Los tiempos actuales, con tantos fenómenos naturales que nos dan indicaciones que algo estamos haciendo mal, no nos están dejando mucho aprendizaje. En el momento de los hechos reflexionamos, lloramos y a los siempre ecologistas les (nos) entra el espíritu de ser mejores ciudadanos exigir que la corrupción no siga destruyendo. No sólo se trata de plantar muchos árboles, de hacer murales bellos llenos de color mostrando el rechazo a los daños ecológicos, sino de desterrar de tajo la corrupción que está acabando con el país. Recientemente, la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas informaron sobre el hundimiento de hasta 40 cm que tiene la la Ciudad de México debido a la densidad poblacional y por la extracción de agua de los mantos acuíferos. Con anterioridad al sismo del 19 de septiembre, el de 2017, las mismas instituciones académicas decían que construir en la capital del país y su zona conurbada debe ser muy vigilado, y se debe descentralizar todo. Pero más allá de eso, se ha comprobado la enorme cantidad de dinero que circula en ‘moches’ para funcionarios públicos de las delegaciones y presidencias municipales, que son las encargadas de dar los permisos de construcción y de uso de suelo en el territorio nacional. Si no hubiera pasado el sismo tal vez nunca se sabría del enorme estela de corrupción que impera en el otorgamiento de permisos para seguir construyendo torres en en el valle de México, como si hicieran falta. Recientemente, la Sedena ya vendió un campo militar en Santa Fe para seguir haciendo torres. ¿Pensarán en el agua que requerían las personas que luego van a comprar sus departamentos de más de 20 millones de pesos? ¿Cumplirán los estándares de calidad y protección civil los que iniciarán la construcción? El gobierno, que seguramente no será el de Peña, deberá plantearse la necesidad de descentralizar todo de la Ciudad de México. ¿Podrá estar la Secretaría de Marina en un puerto como Veracruz?, yo creo que sí. ¿Por qué debe estar en la capital? Estas cosas también sirven al medio ambiente.

¿Tú qué piensas?