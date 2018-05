¡Ni una más! vivas las queremos

Justo estamos atravesando en el país y en todas partes del mundo, una increíble ola de violencia, que parece ser in­controlable, lo más relevante es la violencia de género. Sin duda alguna el abuso contra la mujer ha ido incrementan­do cada vez más, pues sólo en 2017 se cometieron 671 femi­nicidios en el país y a principios de 2018, enero, se convirtió en el tercer mes con más feminicidios del que se tenga registro, según las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública.La inseguridad que vivimos día a día las mujeres es algo que ya no se puede ignorar, y definitivamente es el momento en el que tenemos que concientizar a nuestros jóvenes, quienes son víctimas de esta triste pero cierta realidad. Contra la violencia de género existe una iniciativa de la organización de las Naciones Unidas, creada por María Salguera, cuyo lema este año es: ‘Que nadie se quede atrás, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas’.

Según el mapa de feminicidios desde el 2010 al 2018 en el estado de Quintana Roo, hay alrededor de 75 feminicidios, el caso más recien­te es el de, Amairani Poot de 16 años que fue asesinada en un predio baldío de la región 227 y fue encontrada el 20 de mayo. Las autoridades ministeriales confirmaron que la menor fue violada y golpeada, aparen­temente murió asfixiada cuando sus atacantes le taparon la nariz y la boca. Los cancunenses sufrieron indignación pero un gran porcentaje también atacó a la víctima al opinar que “se expuso demasiado”. En lo personal considero que los jóvenes están en una etapa en donde se descubren a sí mismos, la sociedad debería cuidar a esta juventud, pero siendo honesta, dudo mucho que esto pase, por ende somos nosotros los encargados de auto cuidarnos.

Comparto la idea que como mujer somos libres, y tenemos derecho a salir de fiesta y regresar con bien a nuestro hogar, de poder usar la ropa que nos plazca sin necesidad de que nos falten al respeto, pero hay algo que tenemos que comprender, El mundo, ya no nos permite esto, y hablo con equidad, ¡Ya no hay seguridad!. Sólo deténganse a pensar por un momento, hay muchas cosas que como seres humanos tenemos derecho hacer y por falta de valores y respeto a la vida, ya no podemos hacer, te voy a poner un ejemplo; compro una bicicleta, es mía, la dejo afuera de casa sin seguro sin nada y completamente nueva, ¿Que crees que va a pasar ?, me la van a robar ¿Cierto?, aunque no debe­ría de pasar porque merezco el respeto a lo que es mío, me la van a robar. Así pasa con la vida, nunca sabes cuando alguien te la pueda arreba­tar, porque ya no hay respeto, aunque debería de haber, tristemente no lo hay. Soy una mujer que a sufrido violencia y acoso... y sé lo indignante que puede llegar a ser, que tu voz no sea escuchada, y como ya sabemos hay millones de voces que han sido calladas, y para que esto pueda parar es nece­sario comenzar desde el hogar, desde inculcar los principales valores, respeto, amor, y tolerancia, es necesario que entendamos que no se trata de un género, se trata de un mundo que ya se ha des­compuesto y mientras trabajamos desde la raíz, es necesario tomar medidas para protegernos.

La unión hace la fuerza, nadie más que noso­tros tenemos el poder para cambiar. Finalmente me despido con esta frase, “Yo puedo construir pero no soy si no una parte insignifican­te de un todo, del que todavía no tengo concien­cia”-Frida Kahlo.