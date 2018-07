Ni perdón ni olvido para Manuel Bartlett| Eduardo Miranda

Manuel Bartlett, mejor conocido como: el senador, el político, el priista, el operador, el íntimo de Carlos Salindas de Gortari, pero también famoso por su enfermizo acoso a las mu­jeres, sobre todo aquellas que se negaron a saisfacer sus deseos sexuales, aún estando casado con Gloria Álvarez Miaja, nieta de José Miaja Menant, general republicano del gobierno español, o con Ana María Rodríguez Aldabe.

Bartlett, el personaje encumbrado en la política nunca supo de una vida de privacio­nes, sus estudios los realizó en las más caras instituciones educativas privadas de la época, como la primaria en el Colegio Americano, la secundaria en el Colegio México y el bachille­rato en el Centro Universitario México.

Realizó cursos en París, Francia (1959-1961), Estramburgo, Francia (1963 y 1964) y en Manchester, Inglaterra (1968-1969). Es decir que si se enteró de la tragedia que vivió el país en 1968, habrá sido de oidas.

Bartlett regresó al país para convertirse en paladín del peor priismo que gobernó Mé­xico. Con Miguel de la Madrid operó desde la Secretaría de Gobernación. Y luego, con toda la desfachatez operó el fraude presidencial de 1988 que impuso en el poder a Carlos ‘Chupa­cabras’ Salinas de Gortari.

Al también ex gobernador de Tabasco no se le reconoce por su desempeño en el estado del sureste. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio el cargo de la CFE a uno de los personajes más oscuros en la historia contemporánea del país y será la historia la que dé o no la razón a aquellos que tuvieron la desgracia de vivir, o peor aún, convivir con este oscuro personaje.

A sus 82 años, Manuel Bartlett apuesta al olvido, apuesta a que el paso del tiempo borre su pasado, elimine “caídas del sistema”, “res­cates de sus sobrinos juniores” encerrados en una clínica en Venezuela, el acoso a las perio­distas mujeres, a la dilapidación de recursos o en el mejor de los casos a las infidelidades.

El mejor representante de un modelo ca­duco se prepara para dirigir la CFE, o AMLO aplica la de “más vale malo por conocido” o la decisión corresponde sólo a un pago de favores por el raquítico ‘apoyo’ del Partido del Trabajo a Morena. Habrá que ver...