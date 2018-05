¿Natural o transformada ?

Eiza González Reyna, es una cantante y actriz mexicana conocida por interpretar a Dolores Valente en la serie mexicana “Lola, érase una vez”. A inicios de su carrera su aspecto físico no era considerado dentro de los estándares de belleza como uno muy agraciado ni aceptado por los televidentes mexicanos, poco a poco Eiza logró escalar y acceder a la fama, actualmente vive en Los Ángeles, California y ha logrado incursionar en el cine hollywoodense.

Pero su popularidad no ha sido el detonante en su carrera, el verdadero impulsor de su éxito en los últimos años (los más productivos) fueron en parte algunas de sus relaciones sentimentales con la gente indicada que consiguió cuando decidió hacerse un cambio físico y radical con base a cirugías estéticas, esto la llevó a ser muy criticada en México mayormente (donde la conocían sus fans y que reconocieron los cambios) siendo así uno de los personajes más emblemáticos de los conocidos memes, (incluso junto a la imagen de Cristiano Ronaldo) y así circuló en todas las redes sociales. “No hay mujer fea sólo somos mujeres pobres”: Jez Aranda maestra de primaria.

Otro dato que tal vez no imaginabas es que dos cada 10 mujeres están a favor de las cirugías estéticas, ya que según sus argumentos, esto las hace sentirse mucho más seguras de sí mismas, definiendo con una sola palabra ‘afortunadas’ a todas aquellas que logran entrar al quirófano.

En lo personal le tengo tanto miedo a las cirugías, para ser más exacta ni siquiera dejo que me inyecten cuando enfermo, pero en algún momento siento demasiada curiosidad de cómo me vería si me realizara unos pequeños ‘arreglitos’.

Lo que me consuela es que no soy la única mujer que de alguna manera se imagina con algún tipo de cirugía, realmente tienes que ser muy valiente y estar preparada para cualquier sorpresa.

Inclusive por ahí descubrí que los hombres también se preocupan por su aspecto físico de una manera más específica y determinante como las mujeres varios de mis conocidos ya se han hecho alguna corrección, ¿Entonces porque criticamos tanto a quien puede y se hace alguna cirugía? En mi opinión y por las encuestas que realicé, llego a la conclusión de que utilizamos la doble moral ya que casi estoy segura de que si tuvieras la oportunidad de mejorar tu imagen lo harías.

Cabe destacar que existe el 2% que se ama tal cual es y que, del que estoy segura tenemos mucho que aprender aunque aveces la vanidad nos gane, el amarte tal cual eres y cultivar tu inteligencia te hace ser mucho más interesante, ya metidos en este otro punto, una imagen en mi mente me llevó a recordar por qué hay mujeres no tan agraciadas con hombres guapísimos, y es que por ahí hay un dicho que dice “la belleza importa los primeros cinco minutos, después debes tener algo más que ofrecer “.