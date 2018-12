Nada nuevo bajo el sol: El ejercicio de la crítica

Ahora que Andrés Manuel López Obrador es Presidente de la República, me detuve a pensar en el futuro de la crítica política. Para superar el falso enfrentamiento entre “chairos” y “fifís”, así como la infausta proliferación de noticias falsas, es necesario identificar las condiciones que permitieron el surgimiento de opiniones divididas. Vivimos un presente en el que nadie calla y la ciudadanía se ha apropiado del derecho a disentir, situación incómoda para quienes toman decisiones. Por ejemplo, hace unos días Yeidckol Polevnsky calificaba de “retrógradas” y “pagados” a quienes se oponen a las iniciativas consultadas a finales de noviembre.

Tendría que comprender la líder de Morena, sus correligionarios, así como miembros de otros partidos políticos, que esta oposición no se gestó ayer. Tampoco es contra ella o un partido en particular. Al cuestionamiento de dónde estaba la ciudadanía crítica cuando pasó esto o pasó aquello, cabría responder que siempre estuvo ahí.

La ciudadanía vivió un momento favorable cuando la alternancia del año 2000 propició la desacralización de la figura presidencial. Las críticas en la prensa no solo eran más frecuentes, sino más severas, permitiendo, incluso, la parodia política explícita. Esto no acabó con la intimidación y el asesinato de periodistas, pero quedó claro que el Presidente ya no era intocable. Impulsada por el posicionamiento del zapatismo, también se ganaron espacios para la sociedad civil organizada, que se ha distinguido por ejercer la crítica sin distinciones partidistas.

Adicionalmente, los habitantes del país tuvieron mayor acceso a la educación formal, conformando una audiencia exigente y consciente de sus derechos. De acuerdo con la SEP, en 2015 existían 3.8 millones de estudiantes de educación superior, cuando en 1990 apenas llegaban al millón. Según el INEGI, del año 2000 al 2015 la población analfabeta pasó del 9.5% al 5.5% y, el promedio de escolaridad, de 7.5 a 9.2 años. Paralelamente, se incrementó el acceso a la información de internet. En 2015 el 39.2% de los hogares mexicanos contaba con conexión a internet, cifra que ascendió a 50.9% en 2017.

La legión de voces que actualmente constituye la opinión pública no solo arrancó el monopolio de la información a las grandes televisoras, sino también el monopolio de la verdad al gobierno mexicano. Es contradictorio esperar una recepción pasiva de las disposiciones gubernamentales pues, si antes la ciudadanía alzó la voz para denunciar la corrupción, la injusticia y la impunidad, ahora será contralora natural de la autonombrada cuarta transformación. Esto no debe espantar a los actuales dirigentes del país, sino reconocerlo como un componente esencial para la dinámica democrática que, entre otras cosas, llevó a Andrés Manuel a la presidencia.