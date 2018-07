Mujer transgénero arrasará en Miss Universe

Cada vez tenemos más cerca el concurso de belleza, Miss Universe, donde cada país busca y envía una digna re­presentante. Sin duda es un concurso bastante complejo, y conforme pasan los años, cambian y eliminan ciertos estereotipos. Antes era solo belleza física, ahora es una belleza completa, puesto que además de cumplir con los alineamientos estéticos debes tener una causa e inteligencia, esto sin duda ha logrado proyectar a la mujer no solo como un objeto sino apegarse más a lo que es realmente una mujer de verdad, una mujer completa.

Justo hace un par de semanas, se dio la noticia que nadie esperaba, Án­gela Ponce, representante de España, será la primera mujer transgénero en participar en este importante concurso de belleza, Miss Universe 2018. Esta noticia no sólo impactó a los seguidores de los concursos de belleza, si no que logró darle la vuelta al mundo. Ángela Ponce, en sus redes oficiales, en una entrevista para un medio de España, hizo público, “Quiero que el mundo nos vea como mujeres “e invita a ser apoyada, rumbo a este sueño. Si bien es cierto la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) del 2010, que llevó a cabo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) indica que 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en México no se respetan los derechos de las personas de diversidad sexual.En 2003 se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; durante 2013, la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) reveló las cifras por asesinatos a personas de la comunidad LGBTTTI entre 1995 y 2013, en ese periodo fueron asesina­das 887 personas.

La participación de Ángela Ponce, no es sólo un sueño, sino también una oportunidad para que las voces de la comunidad LGBTTTI sean escuchadas y aceptadas. Como seres humanos tenemos que ser capaces de respetar los derechos y es algo que en nuestro país y en el mundo no se hace, ya que después de haber ganado la corona Miss universo España, Ángela fue víctima de rechazo y agresiones cibernéticas que una vez más estuvieron presentes. ¿Cómo sociedad es correcto fomentar odio y rechazo?, es comprensible que el concurso de belleza Miss Universe sea para mujeres, y el hecho de que Ángela haya tenido que someterse a una cirugía para ser mujer, no la hace menos com­petente, pues ella asegura que antes de esta transformación ella era mujer desde el alma. Si Miss Universe, ha ido cambiando sus idea­les de belleza, desde la talla, estatura, color de piel, inteligencia y ahora respetando las comunidades, LGBTTTI, siempre y cuando se cumplan con los requisitos, ¿Porque tú serías la excepción?, no nos engañemos no hay desventajas ni ventajas, en la aceptación de Ángela, simplemente hay más fuerza a esta comunidad que durante años ha luchado contra la discriminación. Sé que muchos es­tarán pensando que existe un gran porcentaje de personas de esta comunidad que respetan algunas normas en las manifestaciones y eso hace hablar mal de los LGBTTTI. Siempre exis­tirá el prietito en el arroz como dice mi madre, no generalicemos.

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.” Benito Juárez