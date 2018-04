¿Mujer o Reina ?

Portar una corona no significó jamás en la antigüedad un símbolo de belleza, sino de poder, fue Neithotep, la primera mujer que obtuvo el renombre de reina y portó la corona de Egipto, en 3150 a.C. En la actualidad, millones de jóvenes tienen una ideología diferente de lo que es ser una reina, llevándolas a la ilusión de modelar en una pasarela, posar frente a cámaras, lucir siempre bellas y tener un estatus social encajable. ¡Si! me refiero a los certámenes de belleza, que a decir verdad tengo mucho que contar debido a que afortunadamente formé parte del más importante.

Para la sociedad actual los concursos de belleza son vanos y no siempre crean un impacto positivo en los jóvenes seguidores, por eso mucha gente ve a las reinas de belleza como mujeres vacías, pero lo que no se saben es que realmente conlleva un arduo trabajo seguir el patrón de una “Miss”.

En varias entrevistas hice mención de los estereotipos, que nacen en la sociedad, el hecho de calificar un cuerpo o un rostro nos hace partícipes en la propagación de esta mala práctica. Cabe destacar que los valores juegan un papel importante para mejorar cualquier situación en nuestro entorno.

Las reinas de belleza trabajamos muy duro en la imagen y si bien es cierto nos olvidamos por completo de lo que es ser una mujer real, a mi me pasó, Justo cuando acepté el cargo de Mexicana universal, me empecé a obsesionar por ser perfecta ante cámaras, me preocupaba el mínimo detalle de mi ropa o maquillaje, e inclusive lo reflejaba en los sentimientos, aunque estaba triste oh devastada por tanta carga de trabajo siempre intentaba estar feliz y sólo dar a conocer esa parte alegre de mí, empecé a crearme un personaje, que tristemente no era yo, pero conforme me adentraba más en este mundo me volví más observadora, y opté por dejar a un lado el patrón de la típica "Miss".

Una madrugada en la Ciudad de México, lista en el autobús para asistir al foro y cumplir con mi llamado, decidí prestar atención al camino que recorría, y logré observar a una mujer desayunando en un puesto en la calle, tenía ropa blanca, era enfermera, no usaba maquillaje, y tenía el cabello recogido, eran las 5 am, su rostro parecía cansado y se veía apresurada, miraba su reloj un par de ocasiones, finalmente el autobús avanzó y le perdí el rastro.

En la siguiente calle observe una patrulla haciendo guardia, y quien estaba de lado del volante era una mujer, con un semblante algo rudo y tomando un energetizante, ambas mujeres tenían algo en común, estaban trabajando, ayudaban a la sociedad y eran ellas mismas,no se preocupaban por impresionar a un público, y nunca vi a ningún espectador felicitándolas por su labor, al contrario pasaban desapercibidas, eso me llevó a tomar una decisión.

Al bajar del autobús no me preocupe por quitar mi rostro de cansada, tome un té, desayune y me fui al Camerino, ahí estaban todos nuestros maquillistas y peinadores, y para que eso pasara tenían que estar ahí mucho antes que yo, eso significa que tenían que salir de casa mucho antes, así que cuando se acercó mi maquillistas le di las gracias y la abracé fuertemente le dije que era una mujer impresionante y guerrera, ella me contó que era ama de casa y que esto era su vida, me agradeció el abrazo y me dijo que nadie nunca la había hecho sentir especial. Ahí comprendí que nosotros como seres humanos halagamos la belleza, lo perfecto, lo vano, y olvidamos voltear a nuestro alrededor hay tantas mujeres y hombres que merecen ser halagados o reconocidos no sólo por su labor del día a día, si no porque tienen una historia que inspira a ser mejor.

Y entonces sucedió, me convertí en una persona más humana, en mucho más mujer.

Las mujeres normalmente hacemos más de una cosa a la vez, podemos estar en la oficina trabajando y al mismo tiempo estar al pendiente del hogar, si no hay un buen día no tenemos que fingir que todo está bien, lloramos en cada rincón que queramos, podemos ir a los tacos y ordenar 12 con todo y comerlo sin culpa, decir palabras altisonantes, estar desarregladas y tiradas en la cama viendo películas e inclusive ir en pijama a la plaza, porque somos reales, porque no queremos impresionar a nadie, las mujeres hoy son más guerreras, más fuertes, obtienen cargos altos en empresas, cambian la llanta de un coche en cuestión de minutos, manejan estándar porque les encanta controlar la velocidad, son bomberas, policías, presidentas, y mucho más arriesgadas.

En cada mujer hay una reina, hay poder e inteligencia, pero también delicadeza, tenemos la corona puesta todo el tiempo, no existe talla, estatura, o perfil... Existe perseverancia, inspiración e historia y ¡Si! somos capaces de ser esa combinación porque los límites sólo existen en las mentes pequeñas.

“La corona no lo voy a utilizar como un estereotipó de belleza si no como un complemento de todo, de valores y sobre todo de inspiración, para poder apoyar a mujeres, a los jóvenes, en sí a los ciudadanos de este país, a inspirarlos porque todo lo que sueñen es posible”.