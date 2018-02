Muerte y trascendencia: El ser humano ante la nada

Leoncio Carballo

En este escrito planteare mi visión de la nada desde el punto de vista existencialista humanista, así planteo que la persona humana nace en este mundo sin nada y asimismo muere sin nada.

Me surgen preguntas básicas que como persona dedicada a la relación de ayuda me hacen mis consultantes y ante las cuales muchas veces carezco de una respuesta. Preguntas fundamentales: ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay antes de nacer?

Vaya que si son profundas en su sencillez abarcan este concepto del todo o de la nada y trato de responder con estos conceptos

El universo surgió de la nada de un punto universal denominado singularidad donde estaba todo y no había nada, tiempo materia, luz, energía en el ‘big bang’ según la física cuántica, pero asimismo podríamos decirles que surgió con una partícula divina que se ha denominado el ‘Bosón de Higgs’ o la ‘partícula de Dios’, y por supuesto esta la parte bíblica en la cual nos dice que no había nada, solo DIOS, y él creó todo lo invisible y lo visible. Así conciliadas las dos propuestas puedo concluir: El universo se creó con el ‘big bang’, antes no había nada, en un futuro el universo desaparecerá y no quedará nada; ‘polvo eres y en polvo te conviertes’.

Por otro lado al ser humano le es dada la vida y como tal tiene un ciclo, vida-muerte son un mismo proceso que no debemos separar y que como tanatólogos debemos fomentar la cultura de la VIDA-MUERTE-VIDA, al crear esta visión de la dualidad pondremos las bases para que la muerte se vea como el complemento de la vida, y como en la novela de Macario de Bruno Traven tenemos un límite y lo único seguro desde el momento de la fecundación es que moriremos, de ahí que las personas tengamos este gran poder de vivir como vivos o de vivir como muertos, el vacío que se nos es dado al nacimiento lo podemos convertir en fértil o solo dejar que la vida nos viva y este vacío llenarlo de nada, tu escoges querido lector

Algunos conceptos de la vida:

• Vida La capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir.

• En este sentido, la vida es aquello que distingue a hombres, animales y plantas, de los objetos como una roca o una mesa.

• La vida también es el estado de actividad de los seres orgánicos y la fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee.

Vida humana tiene el siguiente ciclo

• Fecundacion

• Embarazo

• Nacimiento

• Al hombre le es dada la vida para vivir

• Muerte

En estos conceptos me pregunto cuantos seres humanos vivimos como tales, y no solo estamos sujetos a completar el ciclo sin realmente vivir, y me doy cuenta de que hay humanos que viven como muertos y hay muertos que viven aún.

El hombre al nacer es arrojado desnudo al vacío el decide si este vacío es fértil o no y que hacer con este periodo denominado vida de manera libre.

Al ser humano le es dada la vida en

• Libertad: elije

• Consciente: yo

• Responsablemente: Asumo las consecuencias

• Existencia: Lo que es

El hombre es una realidad completa inacabada, con conciencia y libertad, cuyo destino es hacerse y realizarse en medio de múltiples contradicciones de su propia vivencia, lo que le engendra la incertidumbre y la angustia frente al absurdo, al fracaso, lo misterioso y lo inexplicable de su propia existencia.

Se debe, en primer lugar, aprender a conocerse a sí mismo antes de conocer otra cosa. Para esto debe de encontrar:

Sentido de Vida

• ¿Por que vivir?

• ¿Para qué vivir?

• ¿Quién soy?

• ¿Qué hacer?

• ¿De dónde vengo?

• ¿A dónde Voy?

• ¿Qué camino elegir?

• ¿Qué hacer para sobrevivir?

En este sentido el ser humano arrojado a la vida queda con un vacío existencial, viviendo su vida con:

• La pérdida del sentimiento de que la vida es significativa, las personas presentan el sentimiento de que sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido.

• Se ven acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, del desierto que albergan dentro de sí.

• “Un sentimiento de vacío interior y de absurdidad de la vida, una incapacidad para sentir las cosas y los seres.

• Se siente que la vida no tiene sentido y que no vale la pena vivirla.

Ahora bien, hay seres humanos que son expuestos a situaciones extremas, sociales, y biológicas, como son guerras prisiones en donde el sentido de vida ante la adversidad hace surgir la resiliencia, en donde Víctor Frankl es su máximo representante.

• No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, como la conciencia de tener una tarea en la vida.

Víctor Frankl

Sentido de vida

• Hay que encontrar una verdad que puede ser una verdad para mí, encontrar la idea por la cual quiero vivir y morir

• El sentido de la vida puede encontrarse de tres maneras.

• Por lo que damos a la vida (obras creativas), por lo que tomamos del mundo (experiencia y valores) y por cómo nos enfrentamos ante un destino que es ineludible (enfermedad incurable, sufrimiento).

Posiciones ante la nada (la muerte)

• Existencialista ateo: la muerte ES.

• Existencialista gnóstico: no sé qué es la muerte, nadie lo sabe no han regresado para contarlo.

• Existencialismo Religioso la muerte es un paso a otra vida.

Jean Paul Sartre: Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. En espera que sea un buen punto para la discusión y el debate de la nada. Un abrazo.