Mucha queja y poca acción

Últimamente me he sentido muy rara, siento que alguien más estuviera viviendo por mí. Muy pocas cosas logran motivarme y me convierto en un libro abierto de quejas y negatividad. La música que solía hacerlo, ya no me convence, ni mis libros o películas preferidas.

Es como si hubiera olvidado quién soy y lo que quiero lograr, reviso mis fotos y parece que ha pasado una eternidad de aquellos momentos, que tienen uno o dos años. ¿Qué cambió? ¿En qué momento me descuidé tanto?

Y no hablo sólo del físico, en qué momento dejé de frecuentar a mis amigos, dejé de ir a los lugares que me gustan, me di el lujo de irme de compras una tarde… No me refiero a ir al súper o pagar las cuentas, que recientemente disfruto mucho, pero no es lo que solía hacer.

Empecemos con la vida social, siento que no he salido en siglos… la última vez que mis amigos me invitaron a salir, ni siquiera la recuerdo. Últimamente he optado por salir esporádicamente cuando y con quien se puede.

Creo que la última vez que fui sola al cine fue hace dos meses, pero siento esa necesidad de tener un espacio para mí. Recuerdo que hace siglos tengo ganas de salir a bailar, pero por una u otra razón nunca tengo tiempo para ir.

Revisando mi galería de fotos, encuentro unas de cuando hacía ejercicio y bajaba las imágenes de los retos, para poder hacerlos sin pretextos del internet y eso, es tan difícil cuando creces y tus prioridades cambian, ojalá tuviera tiempo para hacer ejercicio de nuevo.

Recuerdo que a principio de año, tenía toda una lista de lo que quería hacer, pero en algún momento de estos cuatro meses, perdí el camino y ahora todos esos propósitos se encuentran estancados, seguro cuando esté menos ocupada me pondré al día con todo eso.

En medio de tanta negatividad, me doy cuenta de lo fácil que es poner pretextos y culpar a los demás cuando algo no nos parece, no estamos de acuerdo o simplemente no queremos aceptar las responsabilidades de nuestras decisiones.

Siempre tenemos pretextos para no hacer lo que deberíamos. Cuando uno quiere y tiene la determinación de lograr lo que se propone no hay poder humano que lo saque de su objetivo, pero cuando uno no quiere, hasta el color del cielo es impedimento.

Dejemos de poner excusas para lograr nuestros sueños, al fin y al cabo son nuestros, nadie más va a hacerlo por nosotros. Sí, vas a encontrar gente que te motivará y ayudará en el camino, pero el llegar a la meta es trabajo de uno.

Si un amigo no te llama, llámalo tú. Si no tienes con quién salir, dedícate un tiempo y sal solo. Si tienes ganas de hacer ejercicio, organízate para tener el tiempo necesario y poder hacerlo. Recuerda todo aquello que te hace feliz y que te motiva a ir tras tus sueños.

