Motivando el abstencionismo

EN HONOR A LA VERDAD

En los análisis efectuados en el Laboratorio Kantiano de Análisis Político, se está llegando a la conclusión de que es altamente probable que en la próxima elección intermedia del 2021, cuando se elijan presidentes municipales, diputados locales y federales, se registre, fíjese usted, un alto abstencionismo por parte del electorado resultado de la decepción que se están llevando por el desempeño de muchos y muchas presidentes municipales y diputados que actualmente ocupan estos cargos de elección popular.

Por ejemplo, en el Congreso del Estado en la actual XVI Legislatura, integrantes de las distintas bancadas y hasta entre algunos del mismo partido, han tenido fuertes confrontaciones a gritos, empujones, patadas y sombrerazos con los que han desvalorizado y denigrado la investidura del diputado ante los ojos de la ciudadanía que tiene en la palma de la mano el poder para verlo ¿quien va a querer votar por estos especímenes zoon politikon ?

Algunas y algunos diputados se han exhibido con propuestas que brillan por ser verdaderas ocurrencias como la de castrar a los violadores para reducir los años de su sentencia, o aquella que propuso crear la figura de “representante legislativo” para que los flamantes diputados y diputadas puedan faltar a su trabajo sin ser objeto de los descuentos; aquella de que se condonen a los taxistas el pago de verificación vehicular y refrendo anual o la de crear un salario solidario o ingreso vital para que las familias sobrelleven crisis como la de la actual pandemia.

En el caso de los y las Presidentes Municipales, como muestra un botón, la enamorada del Caribe y empresaria keynesiana de la 4T Laura Beristain, que tiene muy inconforme a más de medio Solidaridad con su pésimo desempeño; la represora de Laura Fernández de Puerto Morelos o el brillante y capaz de Otoniel Segovia, no soportarían un plebiscito de revocación del mandado menos una contienda electoral.

Por su parte, los legisladores federales no cantan mal las rancheras, ¿recuerda usted Quintana Roo tiene cuatro de mayoría?, dos cancunenses, una cozumeleña y una chetumaleña ¿recuerda sus nombres? No se preocupe, yo tampoco, pero si tengo muy presente que no han hecho nada por Quintana Roo; que tiene además un diputado federal plurinominal y dos Senadores que sí andan muy movidos aunque no sea para traer beneficios al Estado o promoviendo soluciones, sino porque andan tras la candidatura a gobernador del Estado, y por eso hasta yo andaría movido.

Y para el colmo de la ciudadanía, faltos de imaginación y creatividad, todos, casi todos los diputados locales y federales del PAN, PRI, Morena, MC, PRD, PVEM, coinciden, pero nunca juntos, primero muertos que unidos, en mostrar a los ciudadanos que están enojados y protestan contra la CFE contra los abusos de esta empresa de calidad mundial, por favor, que ya no se le ocurra algún otro u otra diputado protestar contra la CFE porque lo único que logran es que esta empresa ilumine ante la ciudadanía su falta de creatividad e imaginación, mejor reivindíquense todos y formen una BOA para que juntos exijan a la CFE que no cobre altas tarifas a los que menos tienen.

La Verdad Pura: La mayoría de los que están van a volver a querer ser candidatos, asustarán al electorado que está más alejado que nunca del interés por incidir en la integración de los poderes políticos.