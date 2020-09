Morenistas entre dimes y diretes

La pugna por buscar posicionamiento político y candidaturas al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no cesa. Enfrascadas en buscar el mayor número de simpatizantes, las legisladores Erika Castillo y Reyna Durán Ovando buscan congraciarse con uno de los gremios más grandes y representativos del municipio Benito Juárez…los taxistas!!!

Las dos diputadas locales y aspirante a la presidencia municipal por Morena, Durán Ovando y Castillo Acosta pretenden convertirse en caudillos de la justicia a favor de los concesionarios del servicio de taxis, promoviendo cada quien por su lado iniciativas que deroguen la extinción de dominio de las concesiones como contempla actualmente la Ley de Movilidad de Quintana Roo.

La primera en saltar a la palestra fue Durán Ovando quien asegura que desde julio de este año, presentó una iniciativa para modificar el articulo 113 de la ley en cuestión -Movilidad- y, darle certeza a los taxistas en su patrimonio, que es finalmente la demanda de los concesionarios.

Pero ayer, la hija del ex dirigente taxista, Eric Castillo, la legisladora Erika Castillo hizo lo propio y anunció que de igual forma presentó una iniciativa con el mismo fin, pero en el artículo 120 de la Ley de Movilidad…es decir, no hay lógica ni concordancia entre lo que hacen una y otra integrante de la Comisión de Transporte en la XVI Legislatura.

Lo cierto es que, en la actualidad, con la ley como se encuentra, de perecer algún concesionario, la placa se recoge y se incorpora al patrimonio del Estado; ningún familiar puede hacer uso de la misma y mucho disfrutar del usufructo de la misma. Es claro, ambas pretenden utilizar a los taxistas simplemente como carne de cañón.

En otro punto…En Solidaridad y, en especifico en Puerto Aventuras las cosas no salieron como esperaba el “delegado legitimo” del lugar Tomás Flores Benítez, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), dejará sin efectos la sentencia mediante la cual se ordenó reinstalarlo como delegado del sitio.

La sala superior del Tepjf, dio un fuerte revés al croquista al dejar sin efecto el acuerdo que emitió el Tribunal Electoral de Quintana Roo, (Teqroo) el pasado 18 de julio donde ordenaba su reinstalación y, el pago de salarios caídos bajo la consideración de que el croquista Flores Benítez no es apto para el cargo por sus antecedentes penales.

TE PUEDE INTERESAR: Quintana Roo seguirá en la Conago: Carlos Joaquín

Bajo el criterio de juristas, Flores Benítez no violó la ley, pues su detención no fue en horario de labores, el arma que se le encontró no era de las llamadas de uso exclusivo del ejército y por lo mismo se ignora cual fue el criterio que se utilizó para separarlo del cargo.