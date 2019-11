Moneyfest, rompiendo el silencio

“El primer festival que le da peso a tu lana”

Muchas veces tenemos miedo de decir nuestros problemas financieros, o qué tal cuándo nos preguntan cuánto percibimos de sueldo o si hemos ahorrado este mes.

Las veces que he hecho mis sondeos, en varias ocasiones las personas me contestan con timidez acerca de sus finanzas personales. Y sobretodo en esta realidad y momento en el que vivimos, es un poco más complicado tener más conocimiento acerca de nuestras finanzas, porque, como siempre he dicho, ¿en qué momento será que puedan implementar una materia de finanzas desde la educación primaria por ejemplo?

Leemos la palabra “finanzas” y creemos que es una palabra que implica temas complicados como números, matemáticas, administración, contabilidad y más, pero lo que es bien cierto es que hemos llevado nuestras finanzas diariamente y en cosas realmente básicas, desde administrar nuestras raciones de comida hasta ahorrar para una casa.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, el 42% de la población considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos, y un 60% no tiene un plan de ahorro a largo plazo, esta fue una de las razones por la cual se creó este evento.

En este evento habrán talleres, música y stand up.

Si quieres empaparte un poco más acerca de cómo llevar tus finanzas sanamente Moneyfest es un evento que te va a servir de mucho, será el primer evento de este tipo y se llevará a cabo en la Ciudad de México, habrán conferencias, talleres, música y stand up donde te pueden dar herramientas para tomar mejores decisiones financieras que te ayudarán a cumplir tus objetivos.

En este evento asistirán Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista, Alfonso Marcelo de Querido Dinero / Finformado, Morris Dieck, Leví Alvarado de Suicidando al Godínez, Daniel Urías de Cooltura Financiera e Isabella Cota entre otros participantes.

El evento se llevará a cabo en el Museo Interactivo e Economía.

Este evento se llevará a cabo el 9 de noviembre en el museo Interactivo de Economía (MIDE) a las 10:00 horas.

Si compras el boleto standar puedes tener acceso a:

Seis pláticas magistrales con estos especialistas donde aprenderás a fijar y cumplir metas financieras.

Cómo conseguir dinero sin usar más dinero.

Cómo proteger tu patrimonio, entre otros temas fundamentales para fortalecer tu cartera.

Tendrán lugar diferentes talleres.

Con el pase VIP podrás participar en dos de los cinco talleres especiales:

Cumpliendo mis metas financieras paso a paso

Ponle un alto a tus deudas

El inversionista dentro de ti

Cómo suicidar a tu godínez

Salvando a tu viejito del futuro

Te recomiendo este evento te lo recomiendo como inversión, no como un gasto.