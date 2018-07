Mis días de enfermedad…

Usualmente, trabajo todos los días de la semana, pero en esta ocasión por la Final del Mundial trabajaría el domingo, así que técnicamente descansaría el fin de semana. Así que tuve un día en Isla Mujeres, pero al regresar a mi casa, no soportaba la garganta.

Para ser honestos, llevaba ya como una semana con este dolor y otra más con gripa que poco a poco se fue transformando. Pero ya saben, uno tiene que cumplir con sus responsabilidades de adulto, así que me creí más fuerte que enfermedad y la ignoré.

El domingo me sentía pésimo, el cuerpo me temblaba y de plano ya no podía hablar. Todo esto sumado a que tenía la nariz tapada y garganta cerrada, sentía que no respiraba. Sin embargo trabajé desde mi casa, pero les prometo que con trabajo llegué al final de la jornada laboral.

Después de cumplir con mis deberes, me fui al Doctor y ahí mis peores pesadillas se hicieron realidad. Para empezar, la temperatura me empezó a subir, me sentía cada vez más débil y moverme era un completo reto.

Luego de casi hora y media de espera, me atendieron y el Doctor me explicó lo inflamada que estaba mi garganta. Simplemente veía cómo anotaba y anotaba medicamentos, pero para rematar, me sentenciaría a 3 largos días exilio laboral.

Soy de esas personas que suele poner el trabajo sobre todo, pero cuando el cuerpo nos marca un límite, creo que no deberíamos jugándole al fregón y deberíamos escuchar lo que nos dicen. Al principio informé de lo que el Doctor me había dicho y propuse trabajar desde casa esos días.

Incluso se lo dije al Doctor y sus palabras fueron: “De preferencia reposo absoluto”, pero en serio me cuesta tanto apagar el chip laboral que a veces olvido que también soy una persona. Mi plan era trabajar desde casa, pero el domingo no pude dormir entre las mil pastillas que me tomaba.

El lunes fue similar, entre el sudor, mareos, las alucinaciones, malestares y mil pastillas… con trabajo sé cómo me llamo. Incluso soñé que me despedían por mensaje, ¡qué horror! Ni hablar, a veces uno entiende por las malas que apagar el chip laboral no es sólo bueno, sino una necesidad... incluso cuando este no deja de sonar.

PD. Ni crean que esta columna fue escrita desde mi exilio laboral…

- Twitter e Instagram: @lucruzc