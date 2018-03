Millennials prefieren mascotas

Benito Pérez Es un ciudadano más común que corriente y escribe para La Verdad. @Benit0Perez ¿Una mascota o un bebé?, es la pregunta que alguna vez en la vida cualquiera podría hacerse, menos los calenturientos que ya se comieron la torta antes del recreo. No puedo, imaginarme a mis abuelos preguntándose ¿y si mejor adoptamos una mascota?.En el pasado era casi imposible plantearse la misma duda por el rigor con que la sociedad y las costumbres regían a sus integrantes. Hoy tenemos más suerte, por primera vez en la historia tenemos la fortuna de cuestionar: ¿hijos, mascotas o me dedico en cuerpo y alma a la soledad, la meditación y el recogimiento? Y ya que estamos a punto de que las encuestas arranquen –por aquello de las elecciones que vienen- vale la pena hacer un sondeo: ¿Si hoy tuvieras que elegir qué prefieres, un bebé o una mascota? Seis personas de un micro universo de 10 -hombres y mujeres-, optaron por una mascota, sesenta por ciento de mi sondeo no está mal. Tres compañeros, entre hombres y mujeres, dijeron que prefieren ambas opciones: un bebé y una mascota, y sólo una persona dijo preferir un bebé. Pero es que no está fácil la dichosa pregunta. Vamos por partes: el peso de la familia. Papá y mamá con sus indirectas: “me hago viejo (a) y no conoceré a mi nieto (a)”. O la típica: ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejo? Como si un hijo fuera garantía de un retiro con vacaciones All Inclusive. La economía, esa dictadora cruel y sin sentimientos, que mira fríamente la realidad y dice “gastaste tanto en croquetas, arena, vacunas, medicamentos, estética, veterinario”, y te hace creer que tener un hijo no debe ser tan difícil entonces. Religion. Tendremos todos los hijos que Dios quiera mandar, ¡todos son bienvenidos! peligrosa consigna en esta época -a menos que tengas un cargo político o ganes un cheque con más de cinco cifras-. Al final no importa si es por demografía, economía, cultura, religión o seguir un estereotipo, la respuesta la tiene cada uno. Por cierto ¿Si hoy tuvieras que elegir qué prefieres, un bebé o una mascota?

