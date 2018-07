Millennial ambivertida: No, pero sí: El reggeatón, un arte

Esta ocasión hablaré sobre la curiosa experiencia que toco vivir mientras me dirigía a mi casa luego de una larga jornada laboral. Sin más les platico.

Mientras el transporte público me conducía a casa no pude pasar por alto una charla de dos jóvenes que hablaban de ¿qué es el arte?, pero no pude contenerme ante una pregunta de uno de aquellos chicos la cual fue: ¿el reggaetón es arte?, es lógico que este género musical no es del agrado de muchos, sin embargo aquel chico comentó con confianza que sí lo era.

Pues bien su argumento es lógico se dice que para que el sonido sea llamado música debe constar de sonidos y silencios ordenados. Además, la armonía, la melodía y el ritmo son cuestiones que deben tenerse en cuenta al generar música.

Por otro lado la definición de arte es: el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.

Partiendo de lo anterior se podría decir que en efecto el reggaetón es un arte debido a que cuenta con los principios básicos de la música, por otra parte es verdad que es monótono al no tener variaciones de estilo, pero es allí donde tenemos que considerar que en el arte existen muchos estilos los cuales al igual que el reggaetón son monótonos.

Tenemos el caso del arte en pintura, existen muchos estilos y cada uno se desarrolla con ciertos parámetros que llevan a distinguirlo un ejemplo es el arte abstracto, el cual no proviene de ningún recuerdo o imagen real. La pintura abstracta disuelve la realidad y la transforma en un escenario de ensueño.

Aunque el reggaetón no sea el género musical de mayor agrado, es un estilo musical ya establecido al igual que la pintura abstracta que no tiene explicación.