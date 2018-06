Millennial ambivertida: La ciencia ficción y el supercerebro

Hace tan solo unos días mientras me ocupaba en utilizar mi descanso, de la manera que creía mejor, encendí la tablet y me recosté en mi sofá favorito de la sala, pasé unos minutos tratando de encontrar qué serie nueva o película estaría genial ver.

Pasó un largo rato, debo confesar, pero logré encontrar una que para ser sincera me dejó con muchas preguntas en la cabeza.

Se llama “Resucitados” y la sinopsis dice: un equipo de investigadores desarrolla un suero que puede resucitar a los muertos, pero nadie pensó en los efectos secundarios.

Podría casi jurar que me sonaba a otra película de zombis (porque de hecho ya he visto como cinco versiones desde terror hasta unas asquerosas, para mi gusto, como “Contagio letal”), pero no, esta vez se trataba sobre qué sucede si usáramos el 100 por ciento de nuestra función cerebral.

Para el caso y como comenté anteriormente me puse a pensar exactamente en eso. ¿Qué pasaría si utilizamos por completo nuestro cerebro? ¿Será verdad como se muestra en la película que podríamos leer la mente, mover objetos con solo pensarlo y oír a larga distancia?.

Pues bien como sé que todo ello es ciencia ficción me di a la tarea de investigar detalladamente qué es lo que verdaderamente sucedería y para sorpresa mía descubrí lo siguiente.

Primero que nada que la idea de que solo usamos el 10 por ciento no es verdad dado que si no usáramos todo el cerebro, éste no nos consumirá el 20 por ciento de energía total de nuestro organismo.

Eso sí, no usamos simultáneamente todas las zonas de nuestro cerebro. Además dependiendo de la complejidad de la actividad que estemos llevando a cabo se usarán más o menos recursos.

Algo sorprendente es que durante el sueño, utilizamos una gran parte del cerebro.

Entonces que si es verdad, bueno para empezar no todo el cerebro está formado por neuronas, sino aproximadamente un 10 por ciento, el resto sirven de soporte para el buen funcionamiento de las neuronas y el cerebro. Lo que pudiera haberse confundido con la capacidad cerebral empleada.