Migrar y prosperar o morir en los problemas

A lo largo de la historia humana siempre nos hemos ca­racterizado por una condición que traemos en los genes. Estamos en constante movimiento buscando lo que que­remos en una estabilidad con nuestra psique.

Desde que en la prehistoria los grupos humanos se dividiesen para expandir sus horizontes hasta la separación de los hijos de casa de los padres en la actualidad. Todo de la misma manera en contextos dife­rentes; movernos o morir.

A veces el sedentarismo no es la respuesta que la evolución encon­tró para todos, pues sigue habiendo corazones aventurados a tener que expandir sus fronteras.

En la colonización española, alrededor de los 1500, tras las expedi­ciones en las américas, muchos españoles decidieron quedarse en las nuevas tierras.

Los judíos siempre han salido de su lugar a todas partes del mundo, a tal grado de que el 25% está arraigado en otros lugares del planeta, lo han hecho desde cientos de años atrás. En la actualidad resuenan casos como los de Libia, donde migrantes atraviesan el mediterráneo con tal de llegar a Italia, porque su país vive una fuerte oleada de violencia, solicitando asilo político debido a los grandes problemas sociales y económicos que aquejan al país.

Caso diferente a lo que los hondureños sufren, pues estos no hu­yen, sino que se mueven para buscar sustento de sus familias a través del trabajo en tierras “fértiles” de empleo. Se colan a México burlando las puertas fronterizas. ¿Cuál es la razón? Crisis económica y violen­cia. La única manera de poder seguir alimentando a sus familias es migrar y trabajar en el campo extranjero donde las oportunidades aún se encuentran estables.

Pero no es la manera correcta. Está bien po­nernos en sus zapatos y pensar que no hay otra manera más que aquella para lograr algo mejor. Es una lástima que esos problemas siempre acarreen a dependencias gubernamentales y a las leyes, pues este movimiento vigilado ya no es tan simple de burlar. Las extradiciones y depor­taciones merman las esperanzas de quienes ya han pasado a países vecinos y que por la política serán regresados de nuevo a sus tierras.

Aunque se frustran sus planes, está bien que regresarlos sea la solución más pertinente e inequívoca del problema. No hay que olvidar que, en la historia reciente, un suceso similar ocurrió pero que concluyó de diferente manera. Cuando estaba en pie la segunda guerra mundial, judíos se embarcaron a América para pedir alojo, pero varios países al sur se negaron a ayudarlos o brindarles alojo. Estados Unidos no los aceptó y cuando pidieron ayuda a Canadá, ésta tampoco la prestó. Nadie se quería involucrar.

Los abatidos judíos fueron regresados a Euro­pa, donde poco después fueron asesinados bajo el régimen Nazi.

Hay que agradecer que los tiempos son me­jores en algunos aspectos, pero sigue habiendo otros que carcomen a la sociedad desde adentro, impidiendo que como ciudadanos podamos ha­cer más que intentar huir y vivir mejor.