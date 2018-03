Miente, miente que ya sé la verdad

Creo que una de las cosas que más podría molestarle a las personas, es que le mientan pero, ¿quién no lo ha hecho? Más allá de si está bien o mal que lo hagamos, ¿cuál es el punto de hacerlo? Considero que a la larga, esto nos trae más problemas que beneficios.

Honestamente, no sé por qué la gente miente. En lo personal, soy pésima mintiendo, siempre me gana la risa y la gente que me conoce sabe reconocer fácilmente cuando lo hago. De igual forma, considero que soy bastante buena en descubrir cuando alguien me miente.

Hace unos días vi una imagen en Facebook que decía “Dios me dio el don de enterarme de todo y sin esfuerzo”, sin meterme mucho al muy delicado punto religioso, quiero enfocarme en la frase (que obviamente compartí).

Parece chiste, todas las veces que he cachado a personas mintiéndome, cuando prácticamente ya sabía toda la verdad. O cuando inocentemente creí en ellos y el tiempo terminó mostrándome todas las verdades completas.

¿Para qué nos molestamos en mentir? Es desgastante, es riesgoso, es entrar en un juego de nunca acabar. Como saben, navego con bandera de “Si algo no te gusta o te parece, dilo”, pero en algunas ocasiones prefiero quedarme callada para que no piensen que hago drama.

Lo que me lleva a pensar, si alguien decide quedarse callado, ¿también está mintiendo? Porque al final del día, eliges no decir lo que realmente piensas y lo que sientes. Para evitar conflictos en los que podrías verte expuesto o juzgado por decir lo que piensas.

¿Saben algo? Me desagradan mucho las personas que se la pasan