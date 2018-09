Michelle Fridman, un nombre que sonará en turismo

En el sector empresarial turístico se rumora extraoficialmente –aunque no está lejos de confirmarse- que Michelle Fridman, directora y fundadora de la agencia de relaciones públicas EME Media Com, será la próxima titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur).

Esto deja a los integrantes y representantes de los diferentes sectores que conforman al gremio con un sentimiento confuso, dado que acordaron con el ahora delecto gobernador Mauricio Vila Dosal presentarle una terna para elegir al sucesor de Saúl Ancona Salazar en ese cargo que cobra una relevancia determinante en el desarrollo económico de la entidad.

Representantes del sector como Ricardo Dájer Nahum, empresario hotelero y ex presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán; Jorge Escalante Bolio, ex presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur); Cristina Baker, empresaria del segmento de turismo Premium (turismo de lujo); Jaime Solís, actual dirigente de Cetur; Karol Kolozsh, empresario hotelero, entre otros, se muestran asombrados ante la designación que, insisto, aún no es oficial.

Sin embargo, vale la pena señalar que el ahora gobernador electo Mauricio Vila Dosal se comprometió a escuchar sus propuestas, pero no eso no significaría que de esa lista tendría que emanar el próximo encargado de la oficina que deja muestras de eficiencia al haber incrementado considerablemente la conectividad aérea, la afluencia de turistas extranjeros y nacionales y la presencia de Yucatán en el extranjero.

Resultará interesante conocer las expectativas de los empresarios turísticos, ya que se decía que llegaría una o un yucateco que cubriera el perfil idóneo, aunque Michelle Fridman, tiene amplia experiencia en el sector.

Y esto gracias a que en su cuenta de la agencia de relaciones públicas EME Media Com, hay firmas de destinos turísticos como Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Puerto Vallarta, Guanajuato, San Miguel de Allende y Chiapas, a los cuales se sumará a partir del uno de octubre y en caso de confirmarse, Yucatán.

Vale la pena recordar que, al que dos amos atiende, con uno queda mal, según reza el refrán.