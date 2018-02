Mi humilde opinión: Xenofobia a lo yuca

Carlos Vivas

Desde hace algún tiempo he observado un fenómeno, por demás molesto, en las redes sociales; específicamente en grupos de Facebook que se supone son de ayuda o para diversión.

Me refiero a la molestia expresada por algunos usuarios contra la gente no nacida en nuestro estado a la que despectivamente se le ha dado por llamar ‘fuereños’.

Es conocido el amor y orgullo que los yucatecos sentimos por nuestra tierra y nuestra cultura, pero esto no debe llevarse al extremo de considerar que somos la ‘última gaseosa del desierto’.

Quizá empezó como una broma (muy mala, por cierto), pero ha escalado a proporciones que realmente pueden espantar, ya que la manera en que algunos cibernautas se expresan podría, incluso, dar indicios de padecer alguna patología.

Culpar a los ‘fuereños’ de todo lo malo que sucede por estos lares es como declarar que los yucatecos somos ‘blancos y puros’, cómo se pronunciaba el negrito Tomás, aquel personaje televisivo. Nada más falso que eso.

Entre mis amistades cuento orgullosamente con varios ‘fuereños’, todos ellos gente de bien y que han venido a aportar viviendo en estas candentes lajas. Por lo contrario también sabemos casos de ‘paisanos’ que han cometido las más terribles barbaridades.

Bienvenidos todos los ‘fuereños’ que vienen a sumar y a diversificar nuestra cultura, repudiados aquellos que vienen a otras cosas… pero también repudiados los yucatecos que solo generan odio irracional.

Los yucas somos como los judíos, porque hasta en el más apartado rincón del planeta puedes encontrarte uno, así expresa mi compadre Ricardo. Supongo que a más de uno nos molestaría que algún coterráneo fuera tratado de forma tan humillante como se trata en redes a los que por alguna razón tuvieron que emigrar a nuestro terruño.

Los yucatecos gozamos de la simpatía de la gente de otros lugares, me consta; somos queridos y respetados, la gente reconoce nuestro don de gente, alaba nuestra cultura y amabilidad. No vale la pena renunciar a todo eso por un puñado de descerebrados que se escudan tras el cobarde anonimato de un teclado.

Lo mejor ante una publicación que solo promueve divisiones y no aporta nada a la sociedad es hacer caso omiso, no regalarle sus cinco minutos de fama a un fulano o fulana que seguramente tiene una vida tan gris que busca darle color promoviendo el odio hacia los demás... y esa no es mi humilde, sino mi tajante opinión.

Carlos Vivas Robertos… yuca orgulloso y amigo de los ‘fuereños’ buenos.