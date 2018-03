Mi humilde opinión…: Una de aluxes

Carlos Vivas

Nuestra tierra es rica en tradiciones y leyendas, me declaro totalmente respetuoso de ellas, aunque desde luego suenen a ficción.

De las más conocidas está la de los aluxes, que son una especie de duendes habitantes del Mayab y que viven en los montes. Estos seres son benévolos con las personas que los respetan pero pueden ser muy malos con quienes lo son con ellos.

Corría el año de1983 y a mis quince años iba por primera vez a la cabeza de mi patrulla scout, conformada por tres chicos más y yo, a un evento regional. El evento era una “volanta”, o sea una caminata que sólo te permite dormir en un lugar para proseguir al día siguiente. En esa ocasión el punto de arranque sería Maxcanú y finalizaría en Yaxcopoil tres días después.

La primera pernocta sería en Oxkintok, zona arqueológica en ese entonces no tan explorada y que se caracteriza por una estructura conocida como satunsat o laberinto, una especie de pirámide con puertas muy pequeñas interconectarlas entre sí y comunicando tres niveles de construcción.

La gente curiosa nos saludaba afectuosa al pasar, pero, al preguntar la dirección hacia la zona, el semblante les cambiaba y la recomendación era la misma: “¡Ay! niño, tengan cuidado porque ahí asustan, hay aluxes que viven en la pirámide”. Obviamente tomamos con gracia la previsión.

Ese primer día fue un infierno, todos insolados fuimos los últimos en llegar ya entrada la noche, el monte estaba crecido, así que solo limitamos el espacio para la tienda y para la fogata donde cocinaríamos. Después de la cena, caímos los cuatro a dormir totalmente exhaustos, dejando los implementos de cocina sucios, pero apilados a un costado de la tienda de campaña.

Ya de madrugada un ruido me despertó, al costado de la tienda parecía que nuestros trastes de cocina están siendo movidos; me incorporé disponiéndome a abrir la puerta y salir a espantar lo que suponía era un perro o un animal del monte lamiendo nuestros platos, pero en ese entonces retumbaron en mi cabeza las palabras de la gente del pueblo: “¡Ay! niño, tengan cuidado porque ahí asustan, hay aluxes”. ¡Qué diablos, por mí que se los lleven los perros!, pensé. Me cubrí de pies a cabeza con mi manta y cerrando los ojos me forcé a dormir de nuevo.

Al amanecer, salimos de la tienda sólo para ver que todos se habían marchado, estábamos solos en medio del monte. Igual esperaba ver nuestros trebejos de cocina regados por todos lados, ¡pero no fue así! Estaban limpios y apilados exactamente en el orden en el que los dejamos. Lo único que se me ocurrió en ese entonces fue apurar la salida no sin antes dejar en el lugar una cajita de cereal a manera de ofrenda o agradecimiento, en mi mente sabía lo que había pasado.

Cada que cuento esta anécdota me dicen que seguramente otro muchacho los lavó. Lo dudo mucho, éramos scouts pero nadie iba a perder tiempo de competencia lavándole los trastes a alguien más, además de dejarlos en el exacto orden en el que estaban. En el fondo sé que no fue ningún scout, fueron los aluxes, esos seres habitantes de los montes… pero bueno, esa es solo mi humilde opinión.