Mi humilde opinión: Todos preparados sin bajar la guardia

Arrancó formalmente la temporada de huracanes 2018 para el Atlántico y, por la ubicación geográfica de la Península de Yucatán con relación a ese océano, son los eventos que podrían afectarnos.

Los yucatecos tuvimos que aprender “a la mala” del paso de estos meteoros por nuestro terruño, pero ahora la percepción es que ya existe una verdadera cultura de la prevención tanto por parte de las autoridades como de la población.

Por ejemplo, todo mundo reconoce el sonido inicial y característico de los avisos por radio para el paso de huracanes, apenas se escucha algo así como un “tu-tu-tu-tutu”, el radioescucha presta atención sobre todo cuando ya hay un aviso lanzado.

La gente ya aprendió y apenas se da una alerta, aunque sea amarilla, va tomando previsiones en cuanto a víveres, agua potable, seguridad, etc. Aunque a veces se ha caído en exageraciones de avituallarse de más antes de tiempo, pero “mejor que so-sobre y no que fa-falte” diría mi abuela.

Por parte de las autoridades se supone que hay acciones preventivas que ayudan a evitar problemas en caso que un huracán toque tierra, como el podado de árboles, desasolve de alcantarillas y rejillas, etc. Una realidad es que siempre parece ganarles el tiempo.

La instalación de los albergues es también una asignación al parecer aprendida, aunque a veces la administración de estos deja un tanto que desear cuando es a cargo de personal que no está acostumbrado a organizar espacios y a manejar gente como pueden hacerlo el ejército o los scouts.

Incluso la resistencia a abandonar zonas peligrosas ya no es tan fuerte como hace tiempo, la gente con justa razón se rehusa a abandonar sus lugares por el miedo a perder sus pertenencias pero ya ha aprendido que no hay bien material que se compare a una vida.

Fue en el 2002 que el último huracán causó daños considerables en la ciudad y en el estado, Isidoro fue su nombre y en ese momento puso a prueba lo que habíamos aprendido años atrás con el paso del monstruoso Gilberto en septiembre de 1988.

Gilberto nos “agarró con una mano adelante y otras detrás” como se dice coloquialmente, no había previsiones de nada por parte de la autoridad. Recuerdo bien el caos porque me tocó prestar servicio como scout en centros de acopio y en la distribución de víveres. El evento fue de tal fuerza que durante muchos años permaneció en la costa de Progreso un buque que la fuerza arrastró hasta hacerlo encallar en la arena.

Para el 2002 ya hubo más previsiones tanto de las autoridades como de la población, pero aun así los días sin energía eléctrica y sin agua potable fueron el común denominador por toda la ciudad.

Se ha comentado sobre una “regla no escrita” que dice que cada 10 a 15 años un huracán de categoría 5 podría golpear nuestras costas, de ser cierto, ya hemos pasado ese rango y los cambios climáticos de la última década no son nada alentadores, los ciclones son cada vez más fuertes. Esperemos que esa “regla” no se cumpla o tarde mucho más en hacerlo.

El llamado es para todos a no bajar la guardia y a no creer que “a mí no me va a pasar nada”, las previsiones nunca sobran y la obediencia a los avisos e instrucciones de la autoridad pueden ser la diferencia entre contar las cosas como una simple anécdota o llorarlas como una tragedia… pero esta es sólo mi humilde opinión.