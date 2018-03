Mi humilde opinión: ¿La radio que merecemos?

Carlos Vivas

‘Eso de tener un micrófono delante no es cualquier cosa’, me comentó en alguna ocasión un amigo licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¡y vaya que es verdad!

Todos los días utilizo transporte público y es muy normal que los choferes vayan escuchando la radio (y haciendo que los demás la escuchemos de ‘a fuerza’) sintonizada en ciertas estaciones de las llamadas ‘guapachosas’ o ‘gruperas’… es terrible escuchar a los locutores locales, es de pena ajena.

En días pasados, no ubico la ‘tropicalera’ estación, pero siendo las 7:30 de la mañana aproximadamente, un horario donde pueden ser escuchados por niños y jóvenes, los locutores se festejaban uno a otro con frases de doble sentido y con claras referencias sexuales. No es que eso me espante, lo que me preocupó es la hora y fijarme que en el transporte había menores quienes prestaban atención a la emisión.

Como punto de comparación, a la misma hora podemos encontrar, en otra estación, un noticiario (nacional) conducido por Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero y que, a pesar de ser un noticioso, brinda trivias culturales y emite opiniones informadas sobre temas de interés. Y no se confunda o argumente que uno es de corte nacional y otro local, se supone que ambos son conducidos por locutores, gente preparada para eso.

Pero hablando de desinformación y de desinformar, un ejemplo de que tan grave y peligroso puede ser esto lo encontramos en la emisión de cierto programa local de hace varios días. Al comentar el desafortunado ataque que sufrió una señora por parte de un perro pitbull, a uno de los locutores se le ocurrió comentar irresponsablemente que ‘si hubiera estado en esa situación mataría al perro, aunque sea tiempo después’. ¿Acaso no se da cuenta que eso es incitar a la violencia o que incluso puede ser considerado como apología del delito? Para abrir la boca en ciertos temas lo de menos es informarse.

‘Es que hay que hacer una radio más fresca’, podrían argumentar algunas personas, y en eso tienen razón, nada puede permanecer sin evolucionar o seguir acartonado; pero de eso a que todo sea doble sentido, risas forzadas del comunicador para tratar de ser agradable al escucha o pretender emitir opinión de cualquier cosa sin tener argumentos, creo que hay mucha diferencia.

Hubo un tiempo en que me sentí mal, me sentí un invasor de la profesión, ya que tuve que conducir un programa radial junto con el buen amigo Hugo Peniche, quien sí es comunicador de profesión. Mi desazón era porque yo no soy locutor —ni he pretendido serlo—, más sin embargo después de escuchar algunas estaciones y a sus locutores creo que no lo hice tan mal, al menos siempre vi al micrófono con mucho respeto.

Tal vez sea una ‘nueva forma de hacer radio’, pero creo que el buen gusto y la revisión de contenidos no es cosa menor, no debe desdeñarse eso en pos de una ‘frescura’ mal entendida. En general creo que las cadenas radiofónicas deben poner más atención en lo que ofrecen al escucha, además de seleccionar y vigilar a quienes permiten estar frente a un micrófono. No, no creo un tipo así de radio como la ya comentada sea la que nuestra población merece… pero bueno, esa es solo mi humilde opinión.

