Mi humilde opinión: En realidad no lo entiendo

La noticia llegó como bomba la semana pasada. El gobierno de Donald Trump separaba a niños migrantes de sus familias y los recluía en lugares “de estadía”, solos y lejos de sus padres. Literalmente enjaulados como animales. Las condiciones eran tan aberrantes que su misma esposa se desmarcó de esas acciones.

¿Quién en su sano juicio puede realizar tal barbarie y además escudarse en la retórica de protección al país? En realidad no lo entiendo.

Al sur del continente el cielo también se nubla. Venezuela sufre una de las peores crisis humanitarias de tiempos modernos, a tal grado que el agua ha convertido en un artículo codiciado en lugares como Caracas. Los camiones cisterna son asaltados por la población para poder acceder al vital líquido ante el colapso del sistema gubernamental.

¿Hasta dónde llega la testarudez de un gobernante de no darse cuenta del sufrimiento de su pueblo y además de sentirse agredido cuando la comunidad internacional lo señala? En realidad no lo entiendo.

Del otro lado del mundo, el gobierno de Argelia obligó a más de 13 mil migrantes a abandonar ese país… ¡caminando bajo el sol del desierto sin agua ni comida! Con temperaturas de hasta 48 grados hombres, mujeres y niños son obligados, a punta de pistola, a adentrarse a las áridas arenas para intentar llegar a Níger. Desde luego la mayoría no lo logra.

¿Qué pasa por la mente de una persona cuando apunta con un arma a otro ser humano y lo obliga a que vaya caminando hacia una muerte segura? En realidad no lo entiendo.

Nuestro país “no canta mal las rancheras”. A la fecha son más de 100 asesinatos ligados al proceso electoral entre candidatos, funcionarios o ex funcionarios. El crimen organizado ha tomado por asalto el poder y en algunos lugares no se mueve ni una hoja sin su consentimiento, los carteles ponen y quitan autoridades, no aceptan un no por respuesta ya que lo que se pone en juego es la vida misma.

¿Cuánta sangre fría se necesita para privar de la vida a alguien para poder seguir teniendo el control de una zona o negocio turbio? En realidad no lo entiendo.

En realidad cada vez entiendo menos a este mundo y a los humanos. Cuando la vida o lo necesario para conservarla queda hasta lo más bajo de la escala de valores, es que estamos en problemas como especie.

Incluso los animales gregarios se preocupan por su manada, la cuidan, la procuran y protegen a los más débiles. El ser humano parece ir contra natura en ese sentido.

Y no hablemos de la depredación de recursos naturales que estamos realizando en cualquier parte del planeta; animales y plantas sucumbiendo ante los humanos en pos de una modernidad mal entendida.

Tal vez sea tiempo de hacer un alto y voltear a ver de nuevo a algunos de los valores que supuestamente nos distinguen de los animales no humanos: la empatía, la solidaridad, el perdón, la protección al más débil, el cuidado del medio ambiente.

De no hacerlo quizá estemos ante el primer paso para convertirnos en una estadística más de extinción, tal como lo hemos hecho con otras especies… pero esa es sólo mi humilde opinión.