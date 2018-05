Mi humilde opinión: El ganador es… “El Bronco”

Carlos Vivas

Usted no me pregunto amigo lector, pero para mí el ganador del programa del pasado domingo fue Jaime Rodríguez “el Bronco”.

¿Cómo? ¿Debate? ¿Cuál debate? ¿Qué no era una emisión del programa “Guerra de chistes”?

Juré no escribir sobre esto porque ya han corrido kilómetros de tinta, pero siento que si no lo hago me dará una embolia.

Es de festejarse que de un par de procesos electorales a la fecha, los debates… perdón, corrijo, los intentos de debate más bien, sean parte del menú electoral.

Y es que todo queda en una buena intención cuando los candidatos van a todo menos a debatir si tomamos una de las acepciones de esta palabra que es: discutir un tema con opiniones diferentes. Sucede todo menos eso.

Los actuales candidatos presentaron discursos sin sustento, más retórica que fondo; ataques a los adversarios, descalificaciones y en el colmo del absurdo momentos que intentaron ser graciosos como el pedir que se abracen o enseñar una cartera a manera de burla.

Cada abanderado siempre diciendo el qué se quiere hacer pero nunca el cómo se llevará cabo, lo que lo rebaja de una propuesta a simplemente una buena intención o un sueño guajiro. Simplemente son cantos de sirena para la masa electoral.

Los formatos también han ido variando con el tiempo, hemos pasado de los encuentros totalmente acartonados a unos menos rígidos, más “cool” como dirían algunos. Pero eso también tiene sus asegunes tanto para los candidatos, quienes conducen el momento e incluso el público.

Por ejemplo ahora tenemos más que a moderadores a conductores que pueden cuestionar e interrumpir al candidato. Tal vez se haya pensado lo anterior para “focalizar” al ponente cuando empezara a salirse del tema (cosa muy frecuente en nuestros políticos) pero en esta ocasión creo que se llevó al extremo.

Qué hubiera pasado si en lugar de estarlos interrumpiendo constantemente simplemente los dejaran parlotear, solo para que al final les dijeran: “perdón señor, pero lo que le pregunté no fue eso” y dejarlos con la palabra en la boca y sin tiempo.

Lo que sí me parece admirable es el interés que han despertado estos ejercicios democráticos en la población, quizá por la intención de estar mejor informados o quizá sólo por morbo una realidad es que los niveles de audiencia han sido muy buenos en la televisión, además de echar mano de otras plataformas tecnológicas como el internet y las redes sociales, prácticamente ambos debates han estado al alcance de todos.

Creo que los candidatos deberían pensársela mejor, si lo que intentan es cautivar a sus posibles electores entonces deberían aprovechar esos espacios para presentar verdaderas propuestas y no “cartas a Santa Claus”, habría que irse olvidando de la famosa frase “prometer no empobrece” para comentar planteamientos serios.

El tercer capítulo se llevará a cabo en nuestra ciudad, esperemos que no sea pan con lo mismo de las otras ediciones, al menos podremos preparar una buena cantidad de panuchos y salbutes para hacer menos amargo el momento… pero bueno, esta es sólo mi humilde opinión.