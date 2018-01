Mi humilde opinión…: Carlos Vivas

Prevenir, simplemente prevenir

Una de mis actividades voluntarias (intentando nivelar el karma, dirían algunos), es la colaboración en el rescate y atención a animales abandonados, maltratados o accidentados.

En ese devenir me he topado con casos muy conmovedores y muy graves, algunos han podido salir adelante pero otros han perdido la batalla o se ha llegado tarde con la ayuda.

Se comprende de cierta manera cuando un animal en situación de calle es quien necesita el auxilio, pero no se entiende cuando esto sucede con animales que pertenecen a alguien, o sea ‘tienen familia’.

Compartimos la desazón de los veterinarios con quienes tratamos cuando además esta atención es debido a una falta de medicina preventiva, de vacunación a tiempo, por ejemplo.

Son recurrentes los casos de distemper (moquillo) o parvovirus, enfermedades en alto porcentaje mortales y que pueden prevenirse vacunando a tiempo a los animales. No basta con aplicarles la puppy (vacuna para cachorros), ya que al igual que nosotros, los humanos, los cachorros deben llevar un esquema de vacunación que incluye refuerzos cada cierto tiempo hasta llegar a la vacuna definitiva de aplicación anual. Tampoco basta con aplicar solo la antirrábica (es que es gratis, dicen algunos), debería saberse que la vacuna sextuple ya contiene este toxiode, además de prevenir otras enfermedades como la leptospirosis.

¿Caro? Depende de la óptica, por ejemplo, la atención a un animal enfermo de distemper puede rebasar los 4 o 5 mil pesos ya que requiere de hospitalización y medicinas especializadas, eso podría evitarse con vacunas con costos entre 300 o 450 pesos dependiendo de la que se trate.

¡Pero cuidado!, Tampoco se trata de actuar por nuestra cuenta y autovacunar o automedicar a nuestros compañeros de cuatro patas, se requiere la guía de un profesional como lo es un MVZ, para eso estudiaron ellos. Es como querer arreglar mi automóvil sin ser mecánico, solo porque mi vecino (quien tampoco es mecánico) me diga cómo hacerlo porque lo vio en un tutorial de You Tube.

Tener un animal de compañía no es cualquier cosa, desafortunadamente en nuestra sociedad aún tienen más valor y requieren de más cuidados ciertos objetos, que un ser vivo. La tenencia responsable de animales de compañía es una materia pendiente que aún tenemos como sociedad, no es un camino fácil ni corto pero afortunadamente ya se ha empezado a andar.

Ya existen leyes que protegen a los animales no humanos, desafortunadamente la autoridad misma parece no saber cómo aplicarlas, pero como diría la nana Goya, esa es otra historia.

No se trata de asustar a nadie para que no tengan mascotas, la medicina preventiva no es cara si se aplica en tiempo y en forma programadas. Tampoco es hacer menos a nadie ni pensar en forma discriminatoria, pero quien no quiera invertir en la atención preventiva de un animal de compañía, mejor que no lo tenga… pero esa es solo mi humilde opinión.