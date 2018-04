Mi humilde opinión: ¿Adiós a la impunidad?

Carlos Vivas

En días pasados el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para eliminar el fuero a funcionarios de ciertos niveles, incluyendo al Presidente de la República.

Lo primero que llamó la atención de la noticia es que fue por 370 votos a favor y ¡cero en contra!, o sea por unanimidad. Lo segundo es a quienes afecta, la enmienda cancela la inmunidad procesal para el Presidente de la República, Secretarios de Estado, Gobernadores, Diputados, Senadores, Ministros, Magistrados, legisladores locales, alcaldes regidores y concejales, prácticamente toda la clase política. El fuero tiene antecedentes internacionales muy remotos, en México lo contempló por primera vez la constitución de Cádiz en 1821 y lo conservaron las constituciones que le sucedieron hasta la actualidad.

Originalmente el propósito del fuero era proteger los intereses de los nobles y el clero. En México se pensó en proteger con él a los legisladores para que no se limitaran sus opiniones o ideas ante la amenaza y riesgo de una detención, denuncia o demanda, luego se amplió a funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, la nobleza de la norma se fue diluyendo a tal grado que el fuero ahora es un sinónimo de impunidad y por lo tanto socorrido por políticos o servidores públicos que dejan cuentas pendientes en sus encargos y no quieren ser llamados por la justicia.

Es por eso que tenemos, por ejemplo, Gobernadores que no acaba sus períodos para buscar otro cago que les permita seguir siendo intocables o Diputados que van en pos de una gubernatura sin haber cumplido con el tiempo para el que fueron electos, de alguna manera alentaba a lo que conocemos como “chapulineo”, es decir “brincar de un cargo a otro”.

Existe un procedimiento donde se puede retirar este privilegio, el llamado desafuero, la verdad es que muy pocas veces se aplica en nuestro país o ha sido utilizado con fines políticos. Si bien aún faltaría su ratificación en el Senado de la República y su aprobación en al menos 17 de las 32 legislaturas locales, este hecho puede considerarse un gran avance en el combate a la impunidad.

Ahora todos los partidos se pelean la paternidad de la reforma, obviamente porque estamos en plena campaña electoral, esperemos que no sea un hijo que luego caiga en el abandono o que no sea aprobada y regresemos a tiempos donde estar en cierto cargo hacía al funcionario intocable. La impunidad debe combatirse no sólo en la calle, sino también en los recintos oficiales… pero esa es solo mi humilde opinión. [email protected]