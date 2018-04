Mi humilde opinión: ¿La muerte de la amabilidad?

Carlos Vivas

Al tomar el transporte público muy temprano cada mañana, la gente se arremolina a las puertas del mismo intentando subir para poder viajar. Y es que aunque la fila en el paradero se forme, el amigo conductor hace la parada en donde se le pega la gana, ocasionando con esto que el orden que la misma gente trata de imponer, se rompa.

Precisamente hace algunos días estando formado casi al final de la “cola”, el autobús paró justo donde yo estaba ubicado y, como es de suponer, la gente se aglomero para subir a él. Mi reacción fue la más natural (bajo mi óptica, claro), dejar subir a los que habían llegado antes de mí y que ya se encontraban formados. Pasados unos segundos, la señora que estaba detrás de mí casi me empuja preguntando si iba yo a subir o mejor la dejaba pasar. Volteándola a ver con una sonrisa y con toda la calma posible le contesté que sí, que iba yo a subir pero primero los que habían llegado antes tenían ese derecho. Su cara fue una expresión entre asombro y molestia, afortunadamente un persona creo que me escucho y devolvió el gesto dejándonos abordar antes que él.

Como el anterior podría haber miles de ejemplos de actitudes “gandallas” o “valemadristas”, donde los derechos adquiridos en tiempo, forma o espacio de los demás no nos importan, situaciones donde “voy primero” aun a costa de traicionar reglas esenciales de convivencia.

Me resultó preocupante —y por qué no, hasta molesto— observar la actitud de la mujer en cuestión, y es que parece que el trato amable o el darle su lugar a los demás es algo que se está perdiendo, y no se trata de momentos álgidos o de grandes tragedias donde se ha demostrado que el pueblo yucateco sigue siendo solidario, me refiero a acciones en la vida cotidiana, en el día a día.

Quizá ahora entiendo el resultado acciones tan sencillas como cuando nos obligaban a dar los buenos días o tardes casi a coro en las escuelas ante la llegada de alguien al salón, gracias a eso ahora es costumbre saludar amablemente cuando llego a algún lugar o alguna persona lo hace a donde estoy. También entiendo a mi abuela cuando me obligaba a pararme en el camión para dar el lugar a alguna señora.

Parece que la consideración o amabilidad hacia los demás, como elemento esencial para mantener cierto orden social, ha pasado de moda o que la velocidad en la que vivimos no da tiempo para eso, en lo personal no lo creo, porque nunca se debe ir demasiado rápido como para no regalar una sonrisa o un gesto afectuoso.

Otra realidad es que vivimos en un mundo donde a la persona afable se le ve como débil o falto de carácter y nada es más alejado de la realidad. Se necesita mucho valor social para anteponer la propia comodidad o interés personal con el fin de dar su lugar a otras personas.

Me niego a creer que la amabilidad y la educación sean valores pasados de moda o que únicamente sean cualidades de generaciones pasadas, quiero creer que la gente aun los tiene y que lo que sucede es que les da pena manifestarlos.

Debemos ocuparnos por que las generaciones actuales y futuras los reciban de propia voz y vivencia, ya que, desafortunadamente, no están disponibles en algún tutorial de YouTube o página de Facebook… pero bueno, esa sólo es mi humilde opinión.