Mi experiencia con las Elecciones 2018

La mañana del domingo 1ero de julio fue un día crucial para los mexicanos, ya que se llevaron a cabo las Elecciones 2018. A lo largo y ancho de la República mexicana se votó por diversos cargos públicos.

Se emitió el voto para 500 diputados, de los cuales eran por voto directo y 200 plurinominales, además de 128 Senadores Federales. Considerando que la más importante, era por la Presidencia de la República Mexicana.

Déjenme platicarles un poco de lo que fue mi experiencia en estas Elecciones

2018. Me levanté muy temprano, ya que pretendía ser de las primeras en emitir mi voto, cosa que me resultó imposible.

Al llegar a mi casilla, cuya sede es una Universidad, me encontré con que la fila ya estaba conformada por aproximadamente 50 personas. Dieron las 8:00 en punto y no había señas de que la apertura de casilla estuviera próxima.

Así fueron pasando los minutos, mientras la gente comenzó a desesperarse, pues se daba a conocer que el personal del INE no se hacía presente, por lo que los representantes de casilla no podían dar inicio a sus labores.

Alrededor de las 8:45 de la mañana, un joven de INE se acercó y debo confesar que se me hizo muy grosero de su parte porque en tono burlón y sarcástico nos dijo que “ya podríamos votar”.

Apuesto que lo único que intentaba, era calmar los ánimos de la gente que alegaba que era muy tarde y pedía una explicación de por qué todavía no se abría la casilla, pero el actuar del chico, sólo logró desatar la furia de las personas.

La seguridad de dicha universidad, le pedía a la gente que se controlara porque ella sólo cumplía órdenes de los del INE. Y si estos no la dejaban darnos acceso a dicha universidad, ella no podría dejarnos entrar.

Posteriormente, se acercó como a las 9:15 una chica del INE a informar que “ya casi” se abrirían las casillas y así fue, pues hasta las 9:33 de la mañana, se dejó pasar a 5 personas y posteriormente se le dio el acceso a los demás.

Esta es la primera vez que soy parte de las elecciones a Presidente de la República, pero nunca esperé ver tanto movimiento y tanta gente empeñada en ejercer su derecho al voto.

En la fila, escuché todo tipo de comentarios, gente manifestando que votaría por Anaya, otros por Andrés Manuel López Obrador, por el Bronco y uno más por José Antonio Meade.

Por como he visto la situación, no sólo en Quintana Roo existió un retraso en la apertura de casillas. También en otras partes de la República Mexicana se quejaron de que los funcionarios de casilla no se completaban y supuestamente por esto se demoraban.

Hasta ahora, me da gusto ver qué mas allá de los memes y críticas en redes sociales, la gente realmente ejerció su derecho al voto, esperando que quien gane, realmente represente a México.

