México tiene menos armas que Estados Unidos pero el triple de homicidios

Ante la situación de violencia que se ha desbordado en México, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Alejandro Desfassiaux, se pronunció al respecto y consideró que la causa no es la cantidad de armas en el país, sino la incapacidad de las autoridades para controlar a las organizaciones criminales, además de que dijo, los gobiernos locales no están haciendo la tarea. Según datos del Gobierno Federal, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 por ciento del PIB. Esas armas representan el 70 por ciento de las que ingresan al país y el otro 30 por ciento proviene de otros países. Aunque Estados Unidos dejara de vender las armas, el crimen organizado recurrirá a otros proveedores y sólo cambiará dicha proporción; sin embargo, no se va a detener, pues el uso descontrolado de armas ilegales es sólo consecuencia de la violencia.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) reveló un análisis que concluye que México tiene 23 veces menos armas que Estados Unidos, pero el triple de homicidios dolosos. El CNSP dijo que en Estados Unidos hay 393 millones 300 mil armas de fuego en manos de civiles, 1.18 por habitante, mientras que en México hay 16 millones 800 mil armas, una por cada 7 habitantes. “Es decir, en la República Mexicana existen 23 veces menos armas que en Estados Unidos; sin embargo, su tasa de homicidios es del triple que en la Unión Americana”, señaló la organización que encabeza Alejandro Desfassiaux. Por ello, el mismo Desfassiaux cuestionó y calificó como injustificada la reciente demanda que presentó el Gobierno de México contra las armerías estadounidenses. “La causa de la violencia no son los rifles per se, sino la incapacidad de las autoridades para controlar a las organizaciones criminales que los adquieren”, afirmó el presidente fundador del CNSP.

En México operan 227 organizaciones delictivas, tan sólo en Nuevo León se han detectado siete sitios de exterminio con más de 867 mil restos humanos. Si consideramos que en Estados Unidos existen 393.3 millones de armas de fuego en poder de civiles, es decir 1.18 por cada habitante, y en México hay 16.8 millones, una por cada 7 habitantes.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada detalló que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México, es decir, el 70 por ciento del total que ingresan, mientras que el otro 30 por ciento proviene de China y Europa por lo que aunque Estados Unidos deje de venderlas, el crimen organizado recurrirá a otros proveedores. “A Estados Unidos se le agota la paciencia porque la estrategia de abrazos, no balazos no funciona y la milicia estadounidense podría intervenir en cualquier momento para desarticular a los cárteles mexicanos que son el principal problema para su seguridad interna de acuerdo con la DEA; la decisión del presidente Joe Biden podría materializarse en forma de declaratoria a fin de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras”, mencionó Desfassiaux.

Retomando lo anterior podemos mencionar que Desfassiaux concluyó que la violencia no se va a detener únicamente con un control en el tráfico de armas o focalizando la estrategia sólo en los 50 municipios más inseguros del país, entre ellos Ciudad Juárez. Se requieren, dijo, políticas públicas integrales por parte de los tres órdenes de gobierno. La presión se está expandiendo a todos los niveles. El gobernador de Texas, Greg Abbott, urgió al presidente Biden a que designe a los Zetas y al Cártel del Golfo como organizaciones terroristas y en el congreso americano se discute la iniciativa de etiquetar a los capos de la droga como terroristas, por lo que ya no habría fronteras para combatirlos. Los mensajes de Glen VanHerck, primero; luego del jefe de la CIA, William J. Burns, y finalmente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegan al mismo destino: o el gobierno mexicano se “pone las pilas”, o Estados Unidos tomará la iniciativa.

¿Cómo afecta a nuestro país el uso ilícito de armas de fuego?

Dado lo anterior podemos concluir que la situación de violencia se ha desbordado. La segmentación de cárteles actuales ha dado paso a 227 organizaciones delictivas en México, según el último mapa criminal elaborado por Lantia Intelligence. Tan solo el cártel de los Zetas operó en los últimos años en al menos 7 sitios de exterminio en Nuevo León, en los que se han encontrado más de 867 mil restos humanos, de acuerdo con información oficial obtenida hace unos días, a partir de solicitudes de transparencia. En un periodo de 4 años, 264 mil personas fueron desplazadas como consecuencia de la violencia desde grupos delictivos, de acuerdo a datos del gobierno mexicano la violencia es tal, que todos los días se incrementan las protestas sociales genuinas en todo el territorio nacional, como la que acaba de suceder en el km 149 de la autopista del Sol, donde un grupo de jornaleros bloqueó el paso debido a que el crimen organizado no los deja trabajar. Un ejemplo más que evidencia la falta de resultados en materia de seguridad pública y que, sobre todo, sigue afectando a la gente de menos recursos.

Ya para despedirnos queremos compartirles la siguiente frase de Kofi Annan, que dice así:

“Hay un nuevo y creciente consenso en que la proliferación de armas de cualquier tipo, sean armas de destrucción masiva o armas pequeñas, inherentemente constituye una amenaza a la paz.”