México NO está quebrado

Un error garrafal del enfoque neoliberal, aplicado a la ad­ministración pública y el quehacer gubernamental, deriva de confundir la gestión de las arcas públicas como si éstas fueran los dividendos de una sociedad anónima.

Hace unos días, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador realizó unas declaraciones poco afortunadas para el ejercicio del poder y primordialmente, para enviar, señales de calma y confianza en la economía azteca tanto a los agentes económi­cos nacionales como extranjeros.

La economía es una ciencia que aglutina prácticamente a todas las disciplinas sociales y también tiene mucho que ver con las ciencias naturales (léase a Quesnay y Gournay) estoy convencida, que tarde o temprano, se encontrará una predisposición genética para, independientemente de las condiciones del medio donde se nazca, desarrollar más o menos habilidades para hacer fortuna.

Y siendo una ciencia “sensible”, la certidumbre se alimenta de señales de certeza, es parte del lubricante de la economía… nadie deseará arriesgar su dinero, haciendo inversiones, en un sector o nación que no tenga las más mínimas condiciones de fiabilidad. Pri­meramente debemos señalar que México no es una sociedad anónima de capital variable, por ende, no ha quebrado: se trata de un país con cuentas públicas, instituciones y órganos de gobierno, también con empresas y con un presupuesto anual.

Buena parte de sus ingresos, además de provenir de Pe­tróleos Mexicanos, también lo hacen de su comercio con el resto del mundo, de los bonos colocados en mercados financieros, de los im­puestos directos e indirectos que cobra y de muchas otras actividades.

¿Está México en bancarrota? Mi respuesta como economista es NO. Tampoco estamos peor que España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón o Islandia… países que, siguiendo el argumen­to equivocado de López Obrador, también estarían en bancarrota: España con graves problemas de liquidez y solvencia para hacer frente a su sistema de pensiones además ahogada por su deuda pública un peso del 98.3% como proporción del PIB; Estados Unidos con su doble déficit gemelos, es la economía más endeudada del mundo, todos absolutamente todos la financiamos, tiene números rojos en su cuenta corriente y otro boquete gigante debido a su déficit público que será superior “al billón de dólares en 2020”.

Reino Unido tiene colapsado el sistema sanitario y con el Brexit incrementará el endeudamiento financiero y su economía será más pequeña ni qué decir de Japón atrapado en una burbuja que retroalimenta crecimientos bajos con problemas de deflación con una población que va perdiendo aceleradamente su cuota de productividad mientras que Islandia, no suelta el espectro de las quiebras bancarias.

No existe hoy en día, en el mundo económico ni financiero, un gobierno cuya administración pública sea impoluta o bien esté totalmente en números negros, ¿y sabe por qué amigo lector? Porque no se trata de la contabilidad de Honda, ni de Google o de Burguer King.