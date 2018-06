¿Mexicanos o extranjeros?

Esta semana se está llevando a cabo el Draft, esa Reunión Anual del Fútbol Mexicano, donde los equipos hacen oficiales sus altas y bajas para el siguiente torneo, entre otras cosas... Cancún alberga el régimen de transferencias, en esta ocasión, para el Apertura 2018.

Este sistema siempre me ha llamado la atención, recuerdo que de pequeña me la pasaba pegada a la computadora viendo cómo los medios de comunicación anunciaban a los refuerzos de los equipos, pero una parte de mí se siente mal por ver cómo venden jugadores al mejor postor.

Usualmente, se declara que estos cambios siempre son para el bien del jugador, del club que deja y de ese al que llegará para demostrar con resultados, por qué fue fichado. Por una parte, considero que después de un tiempo, todo cambio en la vida es bueno.

Pero como dicen, “el que es gallo, en cualquier gallinero canta”. De todas maneras, los jugadores son los encargados de demostrar de qué están hechos. Y ya que hablamos de jugadores, Ares de Parga se encargó en dejar muy claro lo que piensa al respecto.

A través de redes sociales circuló un video en el que Rodrigo Ares de Parga “explotó”, luego de ser cuestionado sobre los jugadores mexicanos, donde el Presidente de los Pumas de la UNAM no dudó en cuestionar a aquellos que dudan del talento mexicano.

“¿Por qué siempre es dudar de los mexicanos?, ¿por qué siempre los hacemos menos?” Indicó Ares de Parga ante una pregunta realizada en conferencia de prensa. Incluso invitó a los Directivos, Cuerpo Técnico y medios de comunicación a no dudar de los mexicanos.

El tema de los extranjeros en el futbol mexicano, siempre ha dado de qué hablar, ya que por un lado se le quitan las oportunidades a los compatriotas de llegar al máximo circuito del balompié, pero… ¿entonces sería correcto dejar sin oportunidad a los extranjeros?

Insisto, el tema de los extranjeros y mexicanos es un arma de doble filo… Y los equipos deben de ser responsables de la plantilla que manejarán con o sin extranjeros. Pero algo es cierto, no nos quejemos de que no hay buenos jugadores mexicanos, si no se les da la oportunidad de foguearlos en grandes competencias.

