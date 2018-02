Mexicanos es fumados

Chuc, chuc mientras llego por Adriana Chuc

Llegó la hora de comer y me lanzo a un restaurante cerquita de la chamba, muero de hambre. Estoy entrando al lugar y me inunda una gran nube de humo de cigarro que sale de una chava que ya terminó de comer, hasta el hambre se me quitó sólo de sentir el olor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo mueren siete millones de personas debido al tabaco cada año, de las que casi un millón no fueron fumadoras, pero se expusieron prolongadamente al humo del cigarro. Esta es una de las industrias con más letalidad, ya que mata a más de la mitad de sus consumidores.

Al menos 3.9 millones de personas que no son fumadoras están constantemente expuestas al humo del tabaco en bares y discotecas ( 72.2%), universidades ( 42.4%), restaurantes ( 24.6%), en el transporte ( 24.7%), edificios de gobierno ( 14%), escuelas ( 13.7%) y, aunque en menor porcentaje, hasta en instituciones de salud ( 5.2%), sí, el chiste se cuenta solo.

Datos de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos México, 2015 arrojan que el 16.4% de la población ( 15 años o más) son fumadoras activas, 10.6 millones hombres y 3.8 millones mujeres. Esto ubica a México en el segundo lugar entre 20 países con mayor proporción de mujeres fumadoras, sólo detrás de Pakistán; y el sexto lugar para el caso de los hombres.

Del porcentaje de las personas fumadoras, un 8.8% lo hace ocasionalmente y un 7.6% diariamente, con un promedio de consumo de 7.7 cigarros al día. Esto representa un gasto mensual aproximado de casi 300 pesos, que a simple vista pareciera no ser mucho dinero, pero considerando el salario per cápita real en el país que estimó el Consejo Nacional para la Evaluación de la política de Desarrollo Social, en el primer trimestre del año pasado de mil 711 pesos mensuales, este gasto en cigarros representa el 17.35% del salario de los mexicanos, pero no nos alcanza, ¿verdad?

Para estas alturas cada quién tiene la libertad de entrarle o no al cigarro, consiente de las consecuencias económicas o de salud, que puedan traer; aunque la realidad, es que todos pagamos el costo de los cigarrillos, fumadores y no fumadores.

La mesa que me asignaron estaba muy cerca de la chica ‘chimenea’, pero tampoco me iba a poner de payasa, de cualquier modo ya se estaban levantando para retirarse. Justo antes de dejar el restaurante veo cómo la chava tira su colilla a la mitad de la calle, ¿really nigga? ¿Saben cuánto contaminan esas colillas? Pero ese es tema para otra ocasión. Les mando un gran saludo antes de hacer coraje.