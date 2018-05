Mexicana Universal con patadas de ahogado ante tormentosa recta final

Esta semana me quedó claro que en el estado de Quintana Roo se puede generar muchas cosas como empleo, buenas obras de teatro y hasta una tormenta subtropical, pero lo que no se ha podido crear es un espacio público diseñado para albergar festivales, espectáculos o eventos culturales, es decir un espacio para el sano entretenimiento al alcance de todos.

Por ejemplo el festival Tecate Location se movió de sede debido a la situación climatológica que se generó de un día para otro, sin embargo la Plaza de Toros, no tiene la capacidad necesaria para albergar un festival de música, pero no existe otro lugar techado en donde se pueda realizar un evento de tal magnitud, tal parece que esta semana todo se vio gris, así como el color de la personalidad de las Mexicanas Universales que quedan en la “contienda”.

Tanto ha decaído el programa soñado de Azteca que ahora apuestan por montar falsos shows que hablan de lo que en algún momento quisieron tapar, ‘discriminación’, ahora le echan la culpa al público que llamó básicamente “huarachuda” a MxU Guerrero, pero siendo objetivos y realistas, la producción se encargó de marcar estereotipos europeos para ser acogidas como favoritas del público desde el principio.

Desde el primer momento destaqué que los jueces salvaron a las chicas blancas y dejaron nominadas a las de piel morena, también eliminaron a primera oportunidad a todas las que no eran talla 0 porque las consideraban no aptas, hasta escándalo hubo, con MxU Campeche porque fue ella quien verdaderamente luchó por cambiar los estereotipos de belleza y la corrieron por mejorar, o MxU Quintana Roo, a quien echaron por ser muy ‘buena’, y ni hablar de MxU Oaxaca que si representaba a una verdadera mujer mexicana, o que tal MxU Baja California y Chiapas, todas ellas hermosas, preparadas e inteligentes pero dos tonos de piel abajo de lo que la producción tenía planeado.

No cabe duda que por esta situación se pierde a la audiencia cada semana, se quedaron las grises, las sin chiste, la que no mueven y no representan a una mujer mexicana, tal vez por eso el nuevo éxito de pasarelas se llama La Más Draga, un lugar donde no cabe la discriminación y que ya es ampliamente aceptado entre una de las audiencias más fieles a las pasarelas, la comunidad LGBTTI.

Bueno entre montajes y falsas luchas de causas del programa dominguero de Azteca, debo decir que si ya tenían a sus favoritas (porque ya las tenían) le hubieran ahorrado el tiempo a las otras 26 chicas quienes además perdieron sus trabajos, su tiempo e incluso su dignidad al pararse frente a gente que incluso no sabía nada del mundo de la moda para que les dieran su opinión.

Siempre habrá días nublados y realitys tormentosos, en Quintana Roo, en México y hasta en Miss Universo, o no ¿Denisse Franco?