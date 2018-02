Mexican Fake Blogger igual a Bloggers falsos

La Neta by Eli por Elizabeth Morales

Definitivamente esto de los falsos seguidores en redes sociales es más recurrente.

Actualmente hay una cuenta en Instagram donde los creadores se están dedicando a destapar cuentas de “influencers” y expone sus números reales y el número de seguidores falsos para darnos un golpe de realidad de cómo funciona esta industria.

Nadie conoce a las personas que están detrás de esto pero ellos aseguran que no lo hacen con la intención de destruir este mundo de bloggers si no que esta comunidad sea más honesta y que no vivamos nosotros los mortales con estereotipos que no son de verdad.

La única verdad aquí es que un número de likes, loves, seguidores, comentarios etc no nos definen, se los juro que no nos pasa nada. No caigamos en presiones sociales, no caigamos en lo mismo y mejor valoremos el número de seguidores que tenemos actualmente y valoremos el hecho de que interactúen con nosotros.

Tampoco se trata de culpar a la industria en cuestión de que las marcas piden cierta cantidad de seguidores y estas bloggers por querer alcanzar esta cantidad recurran a comprar seguidores y así el poder tener colaboraciones con marcas tanto nacionales como marcas internacionales, al final no nos olvidemos que ellos son mortales igual que nosotros y tienen defectos como nosotros.

En conclusión, no nos dejemos llevar por un número, no dejemos que la cantidad de seguidores que tengamos nos defina, no juzguemos las acciones que realizan otras personas para conseguir que su número crezca.

Recuerda siempre al final, son humanos y tienen errores al igual que nosotros.

Mejor quedémonos con lo que les he estado platicado en las últimas columnas, buena actitud, buena vibra y mucho pero mucho amor propio sin olvidar el poder valorar las cosas más pequeñas de nuestra vida.

Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales y me harán muy feliz el que escriban y que me den su opinión sobre este tema.

Les mando muchos besos.