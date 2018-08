Menos negatividad y más positividad

Seguramente se han dado cuenta de que hay gente a la que se le hace más fácil resaltar lo negativo que lo positivo, por ejemplo, esa clásica pregunta en la escuela de escribe tus defectos y virtudes… la primera era enorme, pero la segunda carecía de contenido.

Esta última semana, platiqué y viví cosas que me hicieron caer en lo negativos que somos, incluso sin que lo intentemos. Porque parece que nos es más fácil ver el frijolito en el arroz.

Para empezar, platiqué con alguien que me comentaba acerca de cómo se le habían dado ciertas indicaciones… muestra clara de que en el pedir está el dar, dichas peticiones no se dijeron de la mejor forma y esto creó ciertos mal entendidos.

Posteriormente, una persona me comentó que su trabajo lo lleva a estar expuesto a críticas que ni siquiera tiene que ver directamente con lo que él hace, pero que obviamente le pegan.

Me contaba, que se ha dado cuenta de cómo la gente siempre se enfoca que en lo que hacen mal, pero cuando les llega el éxito, todos quieren colgarse de ese mérito, aunque previamente los criticaran severamente.

Para ser más específicos, un claro ejemplo fue la eliminación de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial Francia 2018, donde se despidieron de la competencia al ser goleadas 6-1 por Inglaterra.

Más allá del marcador, México mostró una cara completamente distinta a lo que planteó en las dos primeras fechas de la competencia. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

A alguien se le ocurrió decir que luego de este marcador, al Tri Femenil se le debería exigir igual que al Tri Varonil… Como creyendo que las críticas sacarán lo mejor de las personas, en algunos casos funciona, pero no creo que esta sea la clave del éxito.

Me sorprende la gente que piensa que diciendo o hablando pestes de alguien, sacarán su mejor versión. ¿En qué se basan para pensar de esta manera? Claro que cada uno tiene su punto de vista.

Pero algo también es cierto, por más que se intente, no se puede embellecer algo que sabemos que no fue así, por ejemplo, la goliza que sufrió en el Tricolor Femenil no se omitir dicha noticia, pero sí el enfoque que se le da a la nota.

Pero a veces, nos gana más el morbo, el saber que alguien le está yendo pésimo y no debería ser así. Deberíamos tratar de ayudarnos los unos a los otros, en lugar de esperando a que cometan un error para restregárselos.

A lo que quiero llegar, es que si tenemos la oportunidad de verle el lado bueno a las cosas y darle la esperanza a algo o a alguien, ¿por qué no hacerlo? Claro, hay cosas a las que no se le pueden dar esos tientes, pero vale la pena el esfuerzo.

Creo que ya existe mucha negatividad, como dicen, pongamos de moda el positivismo para que se practique.

- Twitter e Instagram: @lucruz