Me siento como meme…

La columna que están a punto de leer, es una de las columnas más sinceras que he redactado y lo sé incluso antes de hacerlo. Siempre trato de ejemplificar o de escribir de cosas que he visto con una mezcla de mis vivencias, pero hoy será sólo mío.

Déjenme contarles que en serio, últimamente siento que mi vida es un meme… y si tuviera que elegir el que represente a mi vida en estos momentos, seguramente sería el de: acabo de entrar y ya están lloviendo los trancazos…

Sólo sale el sol y uno ya no ve de dónde llegan las noticias, que con el día sientes cómo te van tensando la espalda y llega a un punto en el que ya no la puedes mover de tanto estrés… pero al final del día, la vida sigue.

Pero aquí mi teoría: creo que conforme nos hacemos más grandes, nos vamos tomando las cosas más a pecho. Los comentarios, los halagos, las críticas, las peleas y los buenos momentos.

Ya sea con la familia, en el trabajo, con tu pareja, amigos, etc… a medida que crecemos, somos más conscientes de lo que nos rodea y es más difícil que intenten “llevarnos al baile” o que nos salgan con que “a Chuchita la bolsearon”, pero nos sigue pasando.

Sí, nos sigue pasando que a pesar de tantos golpes que nos dé la vida no aprendemos y, lo que es peor, aprendemos pero preferimos seguir tropezándonos con la misma piedra porque así somos.

Y me da gusto, pero a la vez me da un sabor agridulce. Ya saben, a las cuantas señales uno se arma de valor y dice “basta”, pero no hablo de organizar una revolución en contra de la vida o cobrar venganza, esa es otra historia…

Yo hablo de esa gente, que toma todo lo malo que la están aventando, para construir su propio imperio. Seguro han visto esa imagen que circula en las redes sociales, donde a una persona la llenan de “pedradas” y con ellas se construye un castillo.

Esas son las personas que me llenan el corazón y con las que afortunadamente me he topado durante el camino… Esas personas que no importan lo que pase, siempre están dispuestas a luchar por lo que es justo.

Entonces en la vida, últimamente soy como el chiste de Pepito… En el que no importa dónde lo pongan, siempre encuentra con quién aliarse y justo aquí, es donde podemos insertar el meme donde le hago un ”Turn down for what” a la vida, o la vida a mí.

Pero no importa lo que pase, no importa lo que digan y lo que la vida nos presente… Es muy fácil dejarnos llevar por todo lo negativo y por cómo la gente quisiera vernos caer, pero yo, prefiero terminar y empezar mi día como el meme del Chicharito donde sólo me permito que “Imaginemos cosas chingonas”.

Cosas malas y gente negativa sobran en esta vida… me quedo con aquellos que se aferran a los memes en los que ríen de ellos mismos y siempre salen adelante.



- Twitter e Instagram: @lucruzc