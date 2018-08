Me frena el miedo al qué dirán...

Bien dicen que cuando cambias tu manera de ver las cosas, tu vida cambia. Cuando eres más positivo, millones de cosas dejan de preocuparte, se van las inseguridades y simplemente trabajas por y para ti.

E incluso, cuando cambias tu forma de pensar, es más fácil ver las dos caras de la moneda, dándole más peso a aquello que nos hace feliz. Sin embargo, cambiar mi manera de ver la vida también me ha abierto los ojos a todo aquello que pensaba que era correcto.

Más allá de lo que es correcto o incorrecto, del famoso bien y el mal… me he dado cuenta de una situación: lo dependientes que nos hemos hecho del qué dirán. Lo sé, en esta era digital es evidente que vivimos de corazones y “Me gusta”, pero no entendía qué tanto.

Este famoso qué dirán, que todos juramos que nos importa un comino, pero que al final del día no podemos evitar que resuenen en nuestra cabeza. Por ejemplo, yo soy de esas que jura a capa y espada que no me importa lo que puedan decir de mí…

Pero, luego de que un amigo me platicara de una situación que está considerando, me he dado cuenta de que hay proyectos que he retrasado por ese famoso miedo. Ese temor a lo que la gente pueda pensar de mí.

Entonces se me ha hecho más fácil cortar de tajo esos sueños, que emprenderlos por y para mí. Hace poco, me encontraba viendo videos en Youtube y me topé con uno que hasta hoy no me he podido sacar de la cabeza.

Dicho video y la plática con ese amigo, me abrieron los ojos… Realmente me estoy esforzando por desprenderme de todo aquello negativo que, a veces, nos impide crecer. Desafortunadamente creo que olvidé soltar el qué dirán.

Siempre he considerado que mientras uno esté seguro de lo que es, lo que vale y lo que tiene, está de más lo que las otras personas quieran hablar de uno. ¿Pero cómo hacerlo en una era en la que te juzgan por los seguidores y “Me gusta” que tienes?

Sé que es completamente difícil desprenderse de esto, pero si realmente hay algo que quieras lograr en esta vida, simple y sencillamente encontrarás la manera de hacerlo… sin que te frene el famoso qué dirán, porque claramente lo harás por y para ti.

